PAMI anunció un bono navideño de $1.500 para 550.000 afiliados y de $10.000 para centros de jubilados

El bono de $1.500 se abonará entre el 17 y 23 de diciembre, según el calendario diagramado junto a la ANSES, según terminación de DNI. El PAMI anunció este sábado que otorgará un bono navideño de $1.500 para sus 550.000 afiliados destinatarios del Programa Alimentario, además de otro de $10.000 para centros de jubilados y pensionados. “La obra social trabaja sostenidamente en las políticas de inclusión social para alivianar la situación compleja que se vive durante la emergencia sanitaria. Con el bono navideño estamos cumpliendo, una vez más, los compromisos que asumimos con las jubiladas y jubilados de la obra social más grande de América Latina”, dijo la directora ejecutiva, Luana Volnovich. El bono de $1.500 se abonará entre el 17 y 23 de diciembre, según el calendario diagramado junto a la ANSES, según terminación de DNI. Además, la entidad informó que entregará un bono navideño de $10.000 a los centros de jubilados y pensionados, “lugares clave para la socialización y recreación de las personas mayores”. La medida, que se efectivizará también en diciembre, es un refuerzo fijo y extraordinario de PAMI para el fortalecimiento de los 4.200 centros de jubilados que por la pandemia deben permanecer cerrados.

Both comments and pings are currently closed.