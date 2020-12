El municipio reabre actividades y espacios culturales con protocolos sanitarios

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de las Culturas, reabrirá a partir de este jueves 3 de diciembre la actividad cultural presencial del distrito con protocolos sanitarios en museos, salas de grabación y ensayo, bibliotecas y espacios culturales. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares dispusieron una serie de medidas individuales e institucionales para que los vecinos y vecinas puedan reencontrarse de forma segura con el arte y la cultura. En este sentido, para garantizar el cuidado mutuo, se recomienda en términos generales consultar la página del espacio elegido para planear la visita con anterioridad, llevar tapabocas, alcohol en gel y mantener distancia de un metro y medio. Asimismo, quienes tengan una temperatura mayor a los 37.4 grados no podrán participar de los eventos y actividades, no se podrá acceder con mochilas o bultos grandes, se deberán respetar las señalizaciones, atender las indicaciones del personal capacitado de cada lugar, descargar los protocolos disponibles y evitar tocar objetos y superficies. En todos los casos, el Municipio de Almirante Brown dispuso una serie de protocolos para cada una de las actividades en los distintos rubros, relacionado tanto a la prevención individual como del espacio cultural, los cuales pueden ser consultados de forma virtual. Museos En el caso de los museos locales, los mismos podrán funcionar de lunes a domingos, con un horario de apertura y cierre entre las 10 y las 20, siempre con reserva previa. Asimismo, deberán otorgar horarios especiales a las personas dentro de los grupos de riesgo, como los mayores de sesenta años y embarazadas. Quienes asistan deberán hacerlo con tapabocas, alcohol en gel, mantener distancia social, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, cubrirse la boca con el pliegue del codo al estornudar y no compartir utensilios personales como mates y tazas. Durante las visitas se establecerán circuitos de recorrido en sentido único para impedir acercamientos imprevistos; las puertas interiores deben mantenerse abiertas (para no ser tocadas) y ser higienizadas constantemente. También se colocará cartelería visible en el museo, con información actualizada sobre métodos de prevención ante el COVID- 19 y estará prohibido tocar las obras y realizar actividades participativas. En materia de higiene y desinfección el personal de cada lugar deberá realizar de forma regular la ventilación de todos los ambientes para permitir el recambio de aire, la desinfección de las salas y ante el caso de un visitante con síntomas se aplicará un protocolo de aislamiento. Espacios culturales Al igual que con los museos, el Municipio elaboró una serie de recomendaciones generales para que los y las titulares de los establecimientos donde se brindan talleres, seminarios, capacitaciones, encuentros artísticos y cualquier otra actividad carácter artístico/cultural, tomen las acciones necesarias con el objeto de prevenir los riesgos de contagio. En esta línea se deberá usar de forma obligatoria el tapaboca; dotar de jabón en los sanitarios y disponer alcohol en gel o sanitizante en todos los espacios comunes; realizar la desinfección de las herramientas y equipos de trabajo como así también la limpieza de la sala utilizada, llevando al mínimo posible la convivencia simultánea de personas en un mismo espacio físico. Además, se deberá controlar la temperatura a toda persona que ingrese al establecimiento, con turno previo; señalizar y colocar a disposición información sobre las líneas de atención ciudadana en lugares fácilmente visibles y se extremarán medidas de higiene en todos los espacios, herramientas y superficies, reforzando los protocolos de limpieza y desinfección en las áreas de trabajo y de alta circulación. En lo que respecta a clases y seminarios, tendrán una capacidad de hasta 10 personas y no se deberá exceder el 50% de la capacidad de los espacios. Además habrá protocolos puntuales para la utilización de instrumentos musicales, talleres de movimiento y artes escénicas. Para solicitar más recomendaciones, los interesados pueden contactarse directamente a través del correo: industriasculturales@brown.gob.ar. Salas de ensayo y grabación En este caso, los y las propietarias deberán asegurar que todo el espacio y equipamiento tecnológico se encuentre limpio y desinfectado, tal como se indica en las recomendaciones para la “Desinfección de superficies y ventilación de ambientes” del Ministerio de Salud de la Nación. Deberán, además, mantener la distancia mínima de 2 metros; señalar y remarcar el suelo para facilitar la espera de los usuarios; disponer de productos de higiene para músicos y personal y utilizar barbijo o tapabocas. La manipulación de los instrumentos musicales, micrófonos y/o consolas deberá realizarse siempre por una única persona debiendo ser desinfectados rigurosamente antes y después de su utilización. También se deberá procurar el trabajo con turnos entendiendo que entre usuario y usuario queden al menos 90 minutos que permitan la correcta desinfección y ventilación de los espacios. En lo que respecta a la capacidad permitida, se deberá restringir la cantidad de personas en los estudios y salas de ensayo a cuatro personas, siempre y cuando se garantice la distancia social de al menos 2 metros entre los mismos, excluyendo la concurrencia de acompañantes ajenos al grupo, entre otras medidas. Bibliotecas Por último, las actividades en bibliotecas tendrán como máximo una capacidad de hasta 10 personas y no se deberá exceder el 50% de la ocupación; el uso de tapabocas también es obligatorio y se deberá disponer de felpudos o trapos de piso embebido con desinfectantes o soluciones alcohólicas en los accesos. Los lugares de atención al público dispondrán de medidas de separación entre los trabajadores de la biblioteca y los usuarios y se sugiere la instalación de mamparas o paneles de separación de vidrio, plástico o acrílico en los mostradores de atención al público para protección del personal. También se deberá habilitar un espacio poco transitable y alejado para depositar en cuarentena los documentos y libros devueltos o manipulados, de manera que se garantice su desinfección. En este sentido, a la hora de usar el material bibliográfico se recomienda lavarse las manos y usar elementos de protección personal para manipular cualquier material, desinfectar la superficie de trabajo con una solución de 30% de agua y 70% de alcohol etílico, luego, descartar guantes y barbijo en la basura; y lavarse las manos adecuadamente. Los libros, finalmente, se entregarán en préstamo dentro en una bolsa junto con un instructivo con recomendaciones generales y los ejemplares devueltos se ubicarán en cajas y permanecerán en cuarentena durante 14 días, en espacios ventilados, teniendo una manipulación mínima, entre otras recomendaciones.

