Los trenes a Mar del Plata sumarán una frecuencia diaria en diciembre y cuatro en enero

El presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, anunció hoy que a partir del próximo 10 de diciembre se habilitará una segunda frecuencia del tren que une Buenos Aires con Mar del Plata y desde enero el recorrido contará con cuatro frecuencias diarias. Marinucci formuló estos anuncios a Télam en oportunidad de la partida del servicio de hoy entre Constitución y Mar del Plata, en el primer día en que se habilitaron los viajes para todo tipo de pasajeros, cuando hasta ayer solamente estaba limitado para esenciales y exceptuados. “En las próximas horas vamos a estar generado la apertura de todos los destinos con posibilidades de reserva y venta hasta el 28 de febrero, para que cada uno pueda ir planificando sus viajes y vamos a ir incorporando nuevas frecuencias”, explicó el funcionario. Respecto a la habilitación inaugurada hoy, señaló que “es un día que nos produce mucha alegría ya que iniciamos la habilitación del transporte público para con fines turísticos, porque si bien habíamos comenzado con los servicios de larga distancia la semana pasada, era solamente para aquellos que tenían el certificado de circulación habilitante y ahora pueden viajar todos quienes quieran hacerlo”. El tren partió con puntualidad a las 15,29 con 314 pasajeros a bordo, lo que representa el 66% de la capacidad que tiene el convoy y tiene previsto arribar a Mar del Plata a las 21,20. También hoy retomó su servicio diario el tren que une Retiro con Rosario Norte, que hasta ayer llegada solamente hasta San Nicolás y se detendrá en las ocho estaciones del recorrido: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Emp. Villa Constitución y Rosario Sur. El tren contará con una frecuencia diaria que partirá a las 16.55 desde Retiro, retomando a las 00.40 a la ciudad de Buenos Aires. “El transporte ferroviario es un servicio imprescindible para los pasajeros y pasajeras porque permite cubrir grandes distancias a un costo accesible, es por eso que me genera una alegría inmensa poder anunciar su retorno. Además, junto al gobierno nacional seguiremos trabajando arduamente para que el tren vuelva a cumplir el rol social que tenía”, concluyó Marinucci.

