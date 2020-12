El municipio que conduce Cascallares conmemora el “Día Internacional de las Personas con Discapacidad” con agenda de actividades virtuales

El Municipio de Almirante Brown informó que conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una agenda de actividades que incluyen durante tres días muestras de arte visual, teatro, narración, danza y música. En esta oportunidad, producto de la pandemia, las jornadas tituladas “Nada de nosotros sin nosotros” se llevarán adelante de forma virtual mediante streaming y videos en las cuentas de Facebook e Instagram del Instituto Municipal de las Culturas. Durante los tres días se presentarán diferentes iniciativas y actividades artísticas realizadas por personas con discapacidad, considerados promotores culturales del distrito, en un trabajo articulado entre las áreas de Salud, Cultura y Educación. En este sentido, las muestras incluyen arte visual, teatro, narración, danza y música. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares remarcaron que es “trascendental concientizar, difundir y fomentar la lucha de los derechos de las personas con discapacidad”, motivo por el cual estas actividades que cada año se realizan de forma presencial se trasladaron al ámbito virtual para darle “continuidad a todo el trabajo que se viene haciendo”. En este sentido, Nora Saporiti, la titular del Consejo de Discapacidad, expresó que en este año tan particular es “importante conmemorar esta fecha tan especial a través de las redes sociales y acompañar la lucha por los derechos, estando presente aún en la distancia”. CRONOGRAMA El martes 1 de diciembre se llevaron adelante diferentes actividades, entre ellas presentaciones de artes visuales, danzas, producciones audiovisuales, muestras de canto y obras artísticas mediante videos por Facebook e Instagram. Este miércoles 2 de diciembre, en tanto, la jornada incluye a las 10 un acto de apertura; a las 11 una producción audiovisual realizada por la alumna Paula Gauna; a las 12 una muestra de obras y narración realizadas por instituciones para los Juegos Bonaerenses; y a las 13 la presentación de la galería de artes visuales “Toma mi Arte”. A las 14 un show de canto; a las 15 un capítulo de la mini serie “Una cita a la tardecita”; a las 16 el alumno Nicolás Castaño realiza una clase sobre Antonio Berni; a las 17 un show de narraciones; a las 18 una producción audiovisual con baile urbano inclusivo y a las 19 la obra teatral “Juegos a la hora de la siesta”. Finalmente, mañana jueves 3 de diciembre la iniciativa incluirá un acto de apertura desde las 10 con un video del Movimiento por la Vida Autónoma de las Personas con Discapacidad o Diversidad Funcional; a las 12 una charla vía streaming de deporte a nivel nacional y a las 13 un nuevo capítulo de la miniserie. A las 15, asimismo, una charla por streaming con trabajadores y trabajadoras de la cultura inclusiva; a las 17 nuevamente una charla deportiva por streaming; y a las 19 la presentación de un video del grupo teatral de la compañía “Verte Volar” quienes presentarán un show de rock titulado “Nada que Perder”, además de la presentación de la compañía Cabeza de Alfajor.

