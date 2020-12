El Gobierno lanza una Canasta Navideña con cinco productos y a $ 250 en todo el país

La Secretaría de Comercio Interior acordó una canasta navideña compuesta por cinco productos a $250, y el combo de sidra y pan dulce a $165, que estarán disponibles a partir del jueves en comercios de todo el país, informó esta tarde el Ministerio de Desarrollo Productivo. Según el acuerdo alcanzado, en las grandes cadenas de supermercados la canasta se comercializará a $250 el conjunto compuesto por sidra, pan dulce, budín, garrapiñada y turrón. Esa canasta para las fiestas de fin de año estará accesible en las góndolas y deberá estar identificada con la cartelería alusiva a la celebración. En tanto, se informó que el combo de sidra y pan dulce estará disponible a $165 en las sucursales de supermercados nacionales y también de las cadenas regionales, y a $150 en los comercios mayoristas. Todos los productos podrán adquirirse a partir del jueves 3 de diciembre, hasta agotar stock, en más de 2.400 bocas de expendio de todo el país. Las cadenas adheridas al acuerdo son Carrefour, Cencosud (Jumbo, Disco y Vea), Coto, Día, La Anónima, Walmart, Vital, Maxiconsumo, Diarco, Yaguar, Makro, Rosario Compras (Santa Fe), Zorzon (Chaco), Almacor (Córdoba), La Frontera (Corrientes), La Yunta (Mendoza) entre otros. El acuerdo se alcanzó luego de las reuniones que mantuvo la Secretaría de Comercio con los representantes de las principales cadenas nucleados en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam).

Both comments and pings are currently closed.