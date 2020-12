En el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el municipio que conduce Cascallares multiplica los testeos de VIH

El Municipio de Almirante Brown, a través de la Secretaría de Salud, multiplica los centros de testeo rápido y gratuitos para detectar VIH, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida que se conmemora hoy martes 1° de diciembre. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares explicaron que actualmente hay 14 centros de salud en el distrito que brindan este servicio gratuito y confidencial, el cual consta de una extracción de sangre que luego es verificada en los laboratorios y que arroja el resultado en menos de 15 minutos. En el caso de que el resultado del examen sea positivo, se brinda contención psicológica y orientación a los pacientes hacia los servicios de infectología de los hospitales públicos del distrito sin turno para nuevas pruebas de diagnóstico y tratamiento. Además del testeo, el Municipio también pone a disposición una consejería antes y después de la prueba para fortalecer la conducta de prevención, además de la entrega de preservativos. “Estos testeos, que permiten la detección temprana, son muy importantes porque actualmente existen tratamientos que permiten a los pacientes transitar una calidad de vida normal”, remarcó el secretario de Salud de Almirante Brown, Walter Gómez. En esa línea también se expresó Mara Badalovich, directora del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nº3 “Barrio Lindo” de Malvinas Argentinas, quien subrayó que “el tratamiento temprano permite mejorar la calidad de vida, tener conocimiento y concientización sobre la enfermedad y también evitar que la misma se siga transmitiendo”. “Todos los lunes, de 9 a 16 horas, hacemos testeos y esta semana tan especial la gente puede acercarse todos los días. Estamos brindando charlas a las 10 y las 14 horas en una carpa sanitaria que instalamos fuera del centro de salud. No queríamos que el contexto de pandemia detenga el trabajo que se viene haciendo en este tema”, añadió. Por último, ante cualquier duda o para solicitar información, el Municipio puso a disposición de los vecinos y vecinas una línea gratuita, confidencial y anónima: 0800-3333-444. El servicio está disponible de lunes a viernes de 9 a 21 y sábados, domingos y feriados de 9 a 18 horas. CENTROS DE TESTEO RÁPIDO A continuación se brindan las direcciones y teléfonos de los 14 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que realizan los testeos rápidos en articulación con el Ministerio de Salud de Nación y de la Provincia de Buenos Aires: •CAPS Nº1: “Ministro Rivadavia” (Ministro Rivadavia) – 25 de Mayo 594 – 42792242. •CAPS Nº2: “Mi Horizonte” (Claypole) – Reseda 520 – 50346234 •CAPS Nº3: “Barrio Lindo” (Malvinas Argentinas) – Lapacho 400 •CAPS Nº4: “San José” (José Mármol) – San Luis 166- 42365016 •CAPS Nº6: “Los Álamos” (Glew) – Julián Aguirre 3110 – 02224-423357 / 76269852 •CAPS Nº10: “28 de Diciembre” (Rafael Calzada) – El Gorrión entre Jorge y el arroyo – 42112562 •CAPS Nº12: “Don Orione” (Claypole) – Río Carcarañá y Eva Perón – 42684911 •CAPS Nº 15: “Glew II Dra. Claudia Molina de Giustozzi” (Glew) – Di Carlo 1070 – 75125392 / 02224421779 •CAPS Nº 23: “Glew Sur” (Glew) – Zufriategui 3550 – 02224430948 / 75201978 •CAPS Nº 24: “8 de Diciembre. Virgen María” (Longchamps) – Torquins 750 – 75267986 •CAPS Nº 25: “2 de Abril” (Rafael Calzada) – Santa Ana 2487 – 45267986 •CAPS Nº 28: “Sakura” (Longchamps) – Molina Massey 3212 – 42111410 /75185325 •CAPS Nº31: “Yapeyú” (Longchamps) –Yapeyú y Ovidio Lagos– 60831822/42385325 •Centro Municipal de Diagnóstico y Prevención (Burzaco) Presidente Perón 888 – 42140699

