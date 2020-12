El Presidente anunciará inversiones automotrices y presentará la plataforma digital MODO

El presidente Alberto Fernández encabezará el anuncio de inversiones de la empresa Ford Argentina y, por la tarde, presentará la plataforma digital MODO. A las 11:30, Fernández anunciará desde la Residencia Presidencial de Olivos las inversiones de esa firma automotriz, instalada en el país desde 1913, informó la Casa Rosada. Por la tarde, desde las 18, participará de la presentación de la plataforma digital MODO, un proyecto público-privado de los principales bancos del país para simplificar pagos y transferencias.

