Ferraresi asumió como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat

Fernández le tomó juramento a Ferraresi, quien asumió formalmente como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat en reemplazo de María Eugenia Bielsa, durante un acto en el Museo Casa Rosada. Estuvieron en el acto el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el canciller Felipe Solá, y los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Transporte, Mario Meoni; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Defensa, Agustín Rossi, y de Agricultura, Luis Basterra. También asistieron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el senador nacional Oscar Parrilli, el diputado nacional Leopoldo Moreau y la Directora Ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta. Además, asistieron la directora de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont; el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés Larroque; los gremialistas Héctor Daer, Pablo Moyano y Hugo Yasky e intendentes del conurbano bonaerense como Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mayra Mendoza (Quilmes), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Espinoza (La Matanza), Gustavo Menéndez (Merlo) y Fernando Gray (Esteban Echeverría), entre otros. Jorge Ferraresi es ingeniero y desde 2009 hasta ahora fue intendente de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. El Presidente dedicó sus primeras palabras a agradecer a Bielsa por haber puesto “todo su esfuerzo” en un “trabajo que es muy difícil”, como la puesta en marcha de un ministerio que antes “no existía”. “Voy a tomarle juramento al amigo e ingeniero Jorge Ferraresi, con la alegría que supone integrar a otro hincha de Argentinos Juniors al Gabinete”, bromeó el jefe de Estado antes de la jura. Ferraresi: “Vamos a diseñar un plan para generar 110.000 viviendas entre 2021 y 2022” Luego elogió el desempeño de Bielsa y reiteró su interés en que la exministra siga desempeñándose en el Gobierno, a partir de propuestas que el Presidente dijo haberle hecho, como la posibilidad de que sea embajadora en la Unesco, tras la muerte de Fernando “Pino” Solanas. “Mi gratitud y agradecimiento, y espero que muy pronto esté trabajando con nosotros en propuestas que le hice para seguir adelante”, manifestó el mandatario. Ferraresi dijo en rueda de prensa tras el juramento que “hay 55.000 viviendas paradas en Argentina desde 2015 por el gobierno anterior” y remarcó que muchas de ellas “hay que reconstruirlas por el deterioro” generado. Además anunció un plan bienal 2021-2022 “para construir 100.000 viviendas” en un territorio nacional “donde hay 3,5 millones de personas” sin hogar. El Presidente volvió hoy a las actividades presenciales luego de dar nuevamente negativo el test de coronavirus que debió realizarse por haber sido contacto estrecho del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien la semana pasada había dado positivo. Ferraresi, de 59 años, es ingeniero recibido en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y desde 2009 se desempeñó como intendente del municipio bonaerense de Avellaneda, ocupando con anterioridad otros cargos a nivel nacional y provincial. El flamante ministro fue designado la semana pasada para reemplazar a Bielsa.

Both comments and pings are currently closed.