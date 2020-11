Cascallares entregó a municipales decretos de pases a planta

El intendente Mariano Cascallares encabezó la entrega de decretos de designación en planta transitoria y permanente a trabajadores y trabajadoras del Municipio de Almirante Brown. Este año ya se comenzó a pasar a planta a las y los trabajador@s municipales ingresados en 2014 a la Comuna y se seguirá en la misma línea de trabajo. El acto se realizó en el Palacio Municipal, en la Sala Mario Lalanne, donde el jefe comunal oficializó el pase de 16 empleados y empleadas municipales junto con funcionarios de las áreas involucradas. Se trata de tres trabajadores de la Secretaria de Salud; cuatro de la Secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos; tres de la Secretaría de Gestión Descentralizada; tres de la Secretaría de Infraestructura; dos de la Secretaría de Economía y Hacienda y uno de Secretaría General. “Es un honor para mi notificar sus designaciones y reafirmar el compromiso de que vamos a seguir por este camino”, remarcó Cascallares. En los primeros cuatro años de gestión, el intendente Cascallares concretó el pase a planta permanente de 332 personas. En el acto de hoy, en tanto, se sumaron 9 más y los otros 7 corresponden a designaciones en planta transitoria.

