Alberto Fernández: “Biden tiene una gran oportunidad de generar otro vínculo con América Latina”

El presidente Alberto Fernández se mostró este lunes expectante ante la victoria del candidato demócrata Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, al afirmar que el mandatario electo “tiene una gran oportunidad de generar otro vínculo con América Latina” y que su política al respecto “va a ser mejor que la de (Donald) Trump”, Fernández se expresó en estos términos durante una videconferencia que mantuvo con el dirigente chileno y excandidato presidencial de ese país Marco Enriquez Ominami. Durante ese intercambio, Fernández dijo tener la “impresión” de que resulta “muy difícil que un gobierno (norte)americano pueda poner más en riesgo el vinculo con América Latina” que la administración del saliente Donald Trump. “Tengo optimismo de que con Biden podemos estar más tranquilos, confiados y tal vez podamos avanzar un poco más y lograr mejores resultados”, evaluó el mandatario. Entre los puntos que generan expectativas, Fernández apostó por “desterrar la idea de la intervención militar en Venezuela”. En ese sentido, el jefe de Estado abogó por “ayudar a Venezuela a encontrar un canal de diálogo para que toda Venezuela se reencuentre y los venezolanos resuelvan su futuro como corresponde y no inventando presidentes itinerantes que andan por el mundo, que es lo que ha pasado a instancias del gobierno norteamericano”, dijo en referencia al titular de la Asamblea Nacional de ese país, Juan Guaidó. “No tengo muy en claro cómo va a terminar siendo la política exterior de Biden para con América Latina, pero descarto que definitivamente va a ser mejor que la de Trump”, añadió Fernández, al definir la gestión del presidente saliente de Estados Unidos como “de intervención muy fuerte” en la región. “Vamos a tener un mejor vínculo con Estados Unidos, básicamente porque es difícil tener un peor vínculo”, postuló Fernández y remarcó que Biden “tiene una gran oportunidad de generar otro vínculo con América Latina”.

