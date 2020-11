Veteranos de guerra repudian mesa de enlace militar y la concideran desestabilizadora

Desde la Federación de Veteranos de Guerra de la Provincia de Buenos Aires sostienen que “la única finalidad de la mesa de enlace Militar es la desestabilización de un Gobierno elegido por el pueblo”. Además, aseguran que “quieren ensuciar y mancillar el honor de los 632 héroes”. A través de un comunicado que lleva la firma de su presidente, Ramón Robles, y su secretario general, Guillermo Rezk, la Federación de Veteranos manifestó el total repudio a la Mesa de Enlace Militar que convoca a pedir la renuncia de funcionarios del Gobierno actual por medio de un vídeo “golpista”. Se trata de un espacio que aglutina a organizaciones vinculadas a todas las fuerzas armadas, policiales y de seguridad del país, criticada no solo por los Veteranos sino por el propio ministro de Defensa, Agustín Rossi, que calificó al proyecto como “conspirativo” y “desestabilizador”. En el comunicado de la Federación, sostienen además que “quieren ensuciar y mancillar el honor de nuestros 632 héroes al pedir que un grupo que estuvo en el continente en el medio del conflicto, donde nunca sufrieron el hambre, el frío, el miedo, el ver a un compañero morir bajo las balas del enemigo; donde ellos tuvieron siempre su comida caliente, dormían en catres en sus barracas con techo, que nunca sufrieron ni siquiera las inclemencias del tiempo, sean declarados Veteranos de Guerra”, y agregan: “Es una camiseta que le queda muy grande”. “La Federación defiende la democracia y a todo veterano de bien que también la defienda, es por eso que cuando en el Gobierno anterior nos estaban vendiendo y haciendo tratados en contra de nuestra soberanía, inclinándose ante el poder británico entregando todo lo que podían, juntos con la Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas denunciamos la traición a la Patria a quien fuera Presidente en esa época, junto a su canciller y el embajador argentino en Gran Bretaña. ¿Dónde estaban estos señores que se rasgan las vestiduras con acusaciones que no pueden probar?”, subrayaron. Es la primera vez, desde la recuperación de la democracia en 1983, que referentes de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad se organizan en una mesa conjunta por fuera de las estructuras oficiales de la conducción política e institucional. Por ese motivo, los veteranos que se ganaron el respeto del pueblo exigen que “no se dejen engañar por un grupo de cobardes con intenciones meramente golpistas, y que no acudan a ese falso acampe donde lo único que les importa es llevar el caos al pueblo”. “Estamos seguros de que los militares de bien, que saben que ellos también son pueblo, que respetan nuestra Constitución y le deben subordinación y valor al nada más y nada menos que el Presidente- elegido por la soberanía- nunca estarán de acuerdo con este accionar”, manifestaron. “Ya hemos sufrido demasiado como país como para darle lugar a personajes lujuriosos y mal intencionados como esta gente”, concluye la misiva.

