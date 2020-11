Prorrogan la prohibición de despidos y la doble indemnización

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, confirmó que el gobierno nacional prorrogará hasta fines de enero del año próximo la prohibición de despedir trabajadores sin justa causa y hasta fines de febrero la doble indemnización. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que llevará la firma del presidente Alberto Fernández y del ministro del área, se conocerá en las próximas horas, y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, según indicaron a Télam fuentes de la cartera de Trabajo. En declaraciones radiales, Moroni sostuvo además que el Estado “no se retira” de la asistencia a los sectores más vulnerables sino que “readecua” esa ayuda, al tiempo que señaló que “los jubilados van a seguir el ritmo de incremento de los haberes que tengan los trabajadores activos” con el proyecto de movilidad jubilatoria impulsado por el Gobierno. “Siempre dijimos que mientras se mantuviera un escenario extraordinario íbamos a mantener medidas extraordinarias. Si bien estamos entrando en una etapa de recuperación económica importante, vamos a mantener las medidas sobre despidos y suspensiones por fuerza mayor”, sostuvo el ministro en declaraciones a radio La Red. “Si bien estamos entrando en una etapa de recuperación económica importante, vamos a mantener las medidas sobre despidos y suspensiones por fuerza mayor” CLAUDIO MORONI La doble indemnización -que vence el 25 de este mes- será prorrogada hasta “fines de febrero”, según precisó Moroni sobre el decreto que ya fuera anteriormente extendido tres veces en el marco de las medidas para morigerar el impacto económico del aislamiento social para frenar el avance del coronavirus. El funcionario explicó que la medida buscó desde un primer momento “proteger los contratos” en un contexto de pandemia, por lo cual “desde marzo suspendimos los despidos sin causa y las suspensiones sin pago de salario, y ahora seguimos con esta prórroga, por lo que no hay ninguna novedad”. “Si bien estamos entrando en una etapa importante de recuperación económica, consideramos que no hemos salido plenamente (de las consecuencias de la pandemia) por lo que mantenemos estas medidas”, indicó. Por otra parte, sobre la generación de empleo, el titular de la cartera laboral consideró que “necesitamos llevar adelante un plan de desarrollo como el que impulsa el Gobierno” y remarcó que existe una “vocación” de ir hacia adelante en ese tema porque la generación de trabajo “no es un hongo que crece solo”.

Both comments and pings are currently closed.