Médico infectado atendió a sus pacientes y tuvieron que aislar a 100 personas

En la ciudad de Monte Quemado un médico oriundo de Pampa de los Guanacos, dió positivo en un hisopado de Covid-19 y violó el aislamiento. El fiscal Gabriel Gómez de la Circunscripción de esa localidad lo imputó, luego de haber atendido a veintitrés pacientes en la guardia del hospital, quienes luego del resultado positivo del profesional tuvieron que ser aislados. A raíz de esta situación, el Comité de Emergencia de Monte Quemado resolvió endurecer las restricciones en la circulación, y suspender actividades. Además, se procedió al aislamiento de estos 23 pacientes que fueron atendidos por este galeno y sus familias, por lo que son alrededor de 100 las personas que deben estar en cuarentena. El intendente Manuel Castillo confirmó que al ingreso a Monte Quemado desde Pampa de los Guanacos, el médico al que identificó de apellido Luján fue sometido a un test que dio negativo. Con relación a la causa judicial, desde el Ministerio Público Fiscal se informó que “al tomar conocimiento del hecho la fiscalía trabajó con el comité de emergencia y procedió a imputar al profesional por el Art. 205, violación al aislamiento social, preventivo y obligatorio y el Art. 203 por imprudencia y negligencia en profesión que puso en riesgo la salud pública en una localidad donde, además, no se registran hasta la fecha casos positivos de Covid-19”.

