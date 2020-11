Cascallares destacó los triunfos de Jeremias Ponce y Yiyo Baldor

“Son un ejemplo de entrega, de dedicación y de amor por el deporte”. Con esas palabras el intendente Mariano Cascallares saludó y felicitó a Jeremías Ponce de José Mármol y a Luciano “Yiyo” Baldor de Burzaco que anoche se impusieron en sus respectivos compromisos para orgullo de todo Almirante Brown. “Nuestro Jeremías Ponce de José Mármol venció por nocaut en el primer round demostrando su vigencia como campeón invicto”, aseguró Mariano cascallares, y agregó que “desde el Barrio La Cumbre de Burzaco Luciano “Yiyo” Baldor se impuso en su pelea consagrándose nuevo Campeón Fedebol AMB. Gracias por representar tan dignamente a Almirante Brown!”, añadió. El Municipio de Almirante Brown viene acompañando a los deportistas de nuestro distrito que son ejemplo de esfuerzo y superación. Las imágenes que acompañan esta nota son de archivo.

