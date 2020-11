Prorrogan por 365 dias el vecimiento de las licencias de conducir

Mediante la Disposición N° 34 de la Dirección de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires se prorrogaron por el término de 365 días los vencimientos de los registros de conducir tanto en Almirante Brown como en el resto del territorio bonaerense. La mencionada normativa dispone concretamente “prorrogar los vencimientos de las licencias nacionales de conducir que hayan operado u operen entre el 15 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre del presente año, por el término de doce meses contados a partir de la fecha de su respectivo vencimiento”. De ese modo, si un registro de conducir vence en el presente mes de noviembre, su validez operará hasta noviembre de 2021 y así sucesivamente. El Municipio de Almirante Brown informó que con esta medida de la Provincia de Buenos Aires busca extender la validez de las licencias en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Both comments and pings are currently closed.