El municipio de Almirante Brown se suma a la lucha contra el grooming

En el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, el Municipio de Almirante Brown lanzó una serie de recomendaciones para prevenir, sensibilizar y concientizar sobre el “ciberacoso” contra las niñas, los niños y los adolescentes. La prevención y la educación son dos herramientas clave para combatir este delito que se propaga a través de las redes y que creció considerablemente durante la actual pandemia de Covid. El uso responsable de la tecnología y la capacitación de la comunidad son otras dos acciones preventivas que se recomiendan. El intendente Mariano Cascallares se sumó a la jornada y destacó que “durante la actual pandemia ha aumentado muchísimo el uso de los medios electrónicos y de la redes sociales. Por eso es fundamental la intervención de las y los adultos para que se involucren en el tema estando siempre atentos”, reflexionó. Agregó el jefe comunal que “para realizar denuncias, por información o asesoramiento se encuentran habilitadas las líneas telefónicas 102, 137 y en nuestro distrito los teléfonos 4238-3025 y 4299-7616 de la Dirección General de Promoción y Protección Local de las Niñas, Niños y Adolescentes”. Hace pocas horas la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto que establece un Programa Nacional de Prevención y Concientización del Gorming o Ciberacoso. Este Programa Nacional llevará el nombre de “Mica Ortega”, una niña de 12 años oriunda de Bahía Blanca que fue víctima de ciberacoso y femicidio en el año 2016.

