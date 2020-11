Cascallares y Moroni recorrieron el Parque Industrial de Almirante Brown

El intendente Mariano Cascallares y el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, visitaron la zona industrial de Almirante Brown y recorrieron la planta de la empresa La Salteña. La jornada comenzó en el Centro de Formación e Innovación Productiva Municipal (CEFIP), ubicado en el Sector Industrial Planificado de Burzaco, donde el jefe comunal y el funcionario dialogaron sobre los programas que se llevan adelante para la formación y capacitación de vecinos y vecinas de nuestro distrito. En este sentido, dialogaron sobre la situación en el Parque Industrial de Almirante Brown, donde actualmente están en funcionamiento 320 industrias que generan trabajo para más de 13 mil personas y también sobre los cuatro centros de formación profesional y los programas que se llevan adelante en materia de empleo. Luego Cascallares y Moroni visitaron la planta de La Salteña, en la cual trabajan más de 300 operarios. Allí dialogaron con sus directivos y recorrieron las instalaciones productivas. “Estamos muy contentos con todo el trabajo que venimos haciendo con el equipo del presidente Alberto Fernández en general, y con el ministro Moroni, en particular. En la jornada de hoy estuvimos haciendo un recorrido sobre los programas que se llevan adelante en materia de formación y los lineamientos que trazamos para seguir profundizándolos”, explicó Mariano Cascallares durante la jornada. Mientras que Moroni destacó el trabajo mancomunado con el Municipio de Almirante Brown y remarcó que “es muy importante todo el trabajo que realiza el intendente Mariano Cascallares en materia de formación profesional”. Por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación estuvieron presentes también el secretario de la cartera, Marcelo Bellotti y el subsecretario de Articulación Territorial, Gerardo Girón. También participaron el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional local, Federico Sassone; la subsecretaria de la Agencia de Empleo y Formación Profesional, Eva Sala; la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini y los referentes de la Unión Industrial de Almirante Brown y la Comisión Mixta del SIPAV, Hernán Pereira y Matías Bacolla, respectivamente. Por último, por parte de planta La Salteña, estuvieron presentes el director de Administración y Finanzas, Matías Avico; el director Industrial, Sergio Szterensus; el gerente de Planta, Mariano Sasso; el gerente de Relaciones Laborales, Gonzalo Cenoz y el director de Relaciones Institucionales, Agustín Torres Campbell.

