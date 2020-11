ANSES: cuándo cobro AUH, jubilados, ATP, IFE, SUAF, AUE

ANSES comienza hoy, martes 10 de noviembre, la etapa más fuerte del calendario de pago. Cuándo cobro AUH, AUE, SUAF y demás Asignaciones familiares. Cuál es la fecha de cobro de jubilados y pensionados. Cómo consultar por el pago del salario complementario del ATP noviembre. ¿Habrá IFE? Jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $ 20.374 y con DNI finalizado en 0 cobrarán este martes 10 de noviembre en las sucursales bancarias correspondientes, por ventanilla, indicó ANSES en su calendario de pago. A su vez, los beneficiarios de las Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 0 recibirán el dinero a través de su tarjeta de débito. Las mujeres que perciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE), también con DNI finalizado en 0, tendrán la acreditación pertinente también este martes, al igual que las titulares de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminado en 0 y 1. Por otra parte, a partir de hoy y hasta el 9 de diciembre, comenzarán a abonarse las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las finalizaciones de documento. ATP noviembre: hoy se paga el 50% del salario La ANSES indicó que este martes 10 de noviembre abonará el salario complementario del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) de la AFIP. La consulta por el pago de ATP noviembre se puede realizar en la página oficial con el número de CUIL del trabajador. ANSES: cuándo cobro AUH, jubilados, ATP, IFE, SUAF, AUE Jubilados y pensionados con haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $20.374 Martes 10 de noviembre: DNI terminados en 0.

Miércoles 11 de noviembre: DNI terminados en 1.

Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 2.

Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 3 y 4.

Lunes 16 de noviembre: DNI terminados en 5.

Martes 17 de noviembre: DNI terminados en 6.

Miércoles 18 de noviembre: DNI terminados en 7.

Jueves 19 de noviembre: DNI terminados en 8.

Viernes 20 de noviembre: DNI terminados en 9. Jubilados y pensionados con haberes que SUPEREN la suma mensual de $20.374 Martes 24 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

Lunes 30 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9. AUH y SUAF Martes 10 de noviembre: DNI terminados en 0.

Miércoles 11 de noviembre: DNI terminados en 1.

Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 2.

Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 3.

Lunes 16 de noviembre: DNI terminados en 4.

Martes 17 de noviembre: DNI terminados en 5.

Miércoles 18 de noviembre: DNI terminados en 6.

Jueves 19 de noviembre: DNI terminados en 7.

Viernes 20 de noviembre: DNI terminados en 8.

Martes 24 de noviembre: DNI terminados en 9. Asignación por embarazo (AUE) Martes 10 de noviembre: DNI terminados en 0.

Miércoles 11 de noviembre: DNI terminados en 1.

Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 2.

Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 3.

Lunes 16 de noviembre: DNI terminados en 4.

Martes 17 de noviembre: DNI terminados en 5.

Miércoles 18 de noviembre: DNI terminados en 6.

Jueves 19 de noviembre: DNI terminados en 7.

Viernes 20 de noviembre: DNI terminados en 8.

Martes 24 de noviembre: DNI terminados en 9. Asignación por prenatal y maternidad Martes 10 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

Miércoles 11 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

Lunes 16 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9. Becas Progresar Miércoles 11 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1

Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

Lunes 16 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

Martes 17 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

