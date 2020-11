Plaza Brown: Fuerte operativo preventivo con controles de alcoholemia

El Municipio de Almirante Brown, en forma conjunta con la Policía Bonaerense, llevó a cabo en la noche de este sábado 7 de noviembre un operativo de prevención que incluyó controles de tránsito, exámenes de alcoholemia y un refuerzo de la presencia policial en toda la zona de la Plaza Brown de Adrogué. Las acciones preventivas, que implicaron el despliegue de inspectores municipales, se desarrollaron a partir de las 22 horas y se prolongaron hasta bien entrada la madrugada del domingo. Como resultado del operativo preventivo se retuvieron 56 licencias de conducir, se secuestraron 11 autos y 3 motos, y se registraron al menos dos exámenes de alcoholemia positivos entre los numerosos controles que se efectuaron. Estos controles preventivos del Municipio de Almirante Brown se vienen desarrollando en diferentes puntos del distrito y en esta oportunidad se produjeron para dar respuesta a las vecinas y los vecinos de la zona que los venían requiriendo. Durante el operativo también se le requirió a quienes se encontraban en el paseo público mantener la distancia social, el uso de tapabocas y de todas las medidas para prevenir el Covid.

Both comments and pings are currently closed.