“Es hora de reactivar la economía en la Provincia”, afirmó Verónica Magario

La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, afirmó este domingo que “es hora de reactivar la economía de cada una de las ciudades y de cada uno de los pueblos del interior de la Provincia” y sostuvo que “el interior no puede sentirse lejos del centro, debe integrarse y ser parte del crecimiento”. “Es hora de reactivar la economía de cada una de las ciudades y de cada uno de los pueblos del interior de la Provincia. El interior no puede sentirse lejos del centro, debe integrarse y ser parte del crecimiento”, aseveró la mandataria. Magario también destacó la vuelta a la presencialidad en las escuelas. Añadió que “vamos a poner muchísimo esfuerzo en los créditos para el desarrollo de las pymes agroganaderas, las pymes industriales, las pymes de servicios y la pequeña y mediana industria para que haya reactivación y vuelva a ponerse de pie la Provincia”, añadió, se informó oficialmente. Magario también destacó la vuelta a la presencialidad en las escuelas y dijo: “No estábamos listos para esta pandemia; sin embargo, así como los médicos, los docentes reconvirtieron su formato y pudieron seguir dando clases. Hoy en 25 de Mayo tenemos uno de los veinticuatro distritos que han comenzado las clases”. Magario hizo estas afirmaciones al encabezar la celebración oficial por el 184° aniversario de la fundación del partido de 25 de Mayo Sobre la situación sanitaria recordó que los bonaerenses contaban con 82 hospitales provinciales y 288 municipales, y subrayó que “hubo que correr con la emergencia, generando las camas de terapia intensiva, los respiradores y todo un sistema que funcionara”. Y destacó la necesidad de trabajar “sin grietas ni diferencias, creando puentes” y tomando como ejemplo “la solidaridad con el otro vivida en estos tiempos”. El intendente Ralinqueo destacó el trabajo articulado entre el municipio y la Provincia en el marco de la pandemia y el esfuerzo de la comunidad de 25 de Mayo. “Gracias por el esfuerzo que han hecho este año, por entender que lo principal fue cuidar la salud y hubiese sido imposible sin el trabajo de ustedes”, afirmó.

