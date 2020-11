El uso de las tarjetas de crédito aumento un 54,3% en Octubre

El consumo con tarjetas de crédito creció en octubre un 54,3 por ciento con relación al mismo período del año pasado, de acuerdo con un informe privado. El análisis elaborado por First Capital Group indicó que la operatoria a través de tarjetas de crédito registró un saldo de $796.077 millones, lo cual significa una suba de 6,4% frente a septiembre. En la comparación mensual, el incremento llega a unos $47.726 millones ante septiembre, de acuerdo con el informe. En ese sentido, calculó que “el crecimiento interanual llegó al 54,3%, por encima de la inflación del período”. “Contribuye a esta recuperación de los saldos que nuevas actividades comerciales y gastronómicas se habilitaron en el AMBA”, consideró Guillermo Barbero, socio de First Capital Group. De ese modo, remarcó que “se abonan tradicionalmente con tarjeta, ya que se admite la refinanciación de los saldos que no se alcanzan a pagar”. Con relación al consumo en dólares, el sondeo remarcó que las tarjetas de crédito registraron una suba respecto del mes anterior, equivalente al 14%.Sin embargo, estimó que se dio una caída interanual del 60,5%. “Ante la virtual desaparición del turismo al exterior, los saldos de tarjetas han quedado reducidos a una expresión mínima”, puntualizó el estudio.

