Cascallares lanzó programas ambientales junto al OPISU y cooperativas en Don Orione

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, lanzaron en Don Orione los programas de “Mantenimiento y Limpieza de Espacios Públicos” y de “Promotores Socioambientales y Gestión Integral de Residuos”. La jornada se llevó adelante primero en la nueva delegación local, ubicada entre las calles Araujo y Diamante, donde el jefe comunal y la funcionaria provincial dialogaron sobre los programas que forman parte del plan Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) y que se llevará adelante a través del trabajo de cooperativas. Posteriormente, Cascallares y Barrios se trasladaron hasta la nueva plaza Presidente Raúl Alfonsín, ubicada a una cuadra de la delegación, para mantener un encuentro con los cooperativistas que realizarán los trabajos de limpieza y mantenimiento en los barrios Libertad y Don Orione Viejo. “Cuando hay un Estado presente y comunión por parte de los vecinos y vecinas cambiar la realidad de un barrio es un hecho. Esta nueva plaza hoy es un espacio para el barrio y símbolo del trabajo que se fue haciendo para Don Orione Viejo y Libertad”, sostuvo Cascallares al tomar la palabra. En esa línea, remarcó que “hoy tenemos un trabajo articulado y permanente con Nación y Provincia para pensar a las empresas sociales y populares como un actor estratégico y tener a las cooperativas en el centro de la escena, trabajando todos con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de los brownianos”. Mientras que Barrios, de OPISU, remarcó el trabajo mancomunado con el Municipio y expresó que “entendemos el mejoramiento del hábitat no sólo desde la mejora urbana sino también en lo que respecta al acceso a los servicios, todo con una mirada de integración productiva y social”. Las tareas de limpieza y saneamiento del espacio público serán realizadas por los propios habitantes del barrio, agrupados en cuadrillas de trabajo, cuyas tareas comprenden el mantenimiento de espacios verdes, saneamiento de zanjas, barrido y limpieza de veredas, pasillos y calles, fumigación y descacharrado, corte de césped y desmalezamiento. Por parte de las cooperativas a cargo del proyecto de mantenimiento y limpieza, estuvieron Martín Villalba, de la Federación Unión Nacional de Cooperativa Argentina de Trabajo, y Carlos Herrera, de la Cooperativa Pueblos de Glew; mientras que del proyecto de gestión GIRSU, hicieron lo propio referentes de Cartoneros Unidos de Brown y del Colectivo Ambiental y Pachamama. De la jornada participaron también la diputada bonaerense, María Cristina Vilotta; la directora provincial de Integración Urbana, María Soledad Del Cueto; el director provincial de Integración Productiva, Emiliano Recalde; el secretario Gestión Descentralizada de Almirante Brown, Atilio Gari y el secretario de Política Ambiental y Hábitat, Ignacio Villaronga. También la subsecretaria de Infraestructura local, Gabriela Fernández; la subsecretaria de Tierras y Hábitat, Rosana Riccieri; la subsecretaria de Economía Social, Ivanna Rezano y la delegada de Don Orione, Mabel Kleb, entre otros.

