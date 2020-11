Reabren las escuelas de Almirante Brown para actividades de revinculaciòn

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires determinó que la situación epidemiológica de Almirante Brown se ubica en un término medio, producto de un considerable descenso de la curva de casos de contagio de Covid-19 y una mejora de la situación sanitaria en el marco de la pandemia. En ese marco, tras ocho meses de aislamiento y transmisión de conocimientos y actividades en forma virtual, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense elaboró y puso en marcha el Plan Interjurisdiccional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales, que incluye colaciones de egresados. De ese modo, la Provincia comenzó a trabajar en forma conjunta con el Municipio de Almirante Brown en la concreción de actividades destinadas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en grupos de no más de diez personas, en predios cerrados, al aire libre con las medidas de prevención y las condiciones de seguridad sanitaria dispuestas por Salud. El Municipio informó que el retorno gradual de las actividades en las escuelas no será obligatorio, que apuntará esencialmente a actividades físicas y de readaptación y no académicas al menos por el momento. La Comuna que conduce Mariano Cascallares está colaborando en forma permanente con el retorno de ciertas actividades a las escuelas. Concretamente, la cartera educativa provincial autorizó para las y los alumnos del último curso del nivel primario y secundario a realizar encuentros no obligatorios una vez por semana hasta en grupos de diez personas. Cada uno de estos encuentros no debe superar los 90 minutos respetando siempre las normas de higiene y distanciamiento social. Para las y los alumnos de los otros años, estos encuentros podrán realizarse una sola vez al mes. Los protocolos fueron articulados entre Municipio y Provincia. (Ver foto) Durante la pandemia en las escuelas el Municipio de Almirante Brown llevó adelante la entrega de módulos alimentarios en el marco del Servicio Alimentario Escolar (SAE) que permitió repartir sólo entre marzo y julio pasado unas 3 mil toneladas de comida a 247 instituciones educativas de las doce localidades brownianas.Ello fue posible merced al gran esfuerzo comunal con la logística y al trabajo denodado y solidario de directivos docentes y auxiliares de la educación. EPIGRAFE: Funcionarios del Municipio de Alte Brown articulando con referentes educativos la apertura de las escuelas.

