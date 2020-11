La feria de productores rurales desembarca en la granja y en la plaza Cerreti

Este viernes 6 de noviembre a partir de las 9 horas vuelve la Feria de Productores Rurales a la Plaza Cerreti de Adrogué, manteniendo todas las medidas de prevención del Covid-19. Mientras tanto, el sábado 7 de noviembre también desde las 9 de la mañana los Productores Rurales dirán “presente” en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia cumpliendo con las medidas de distanciamiento y usando tapabocas. Para el ingreso al sector de la Feria en la Granja no será necesario tramitar turno previo. La Feria de Productores Rurales ofrece productos de calidad a precios accesibles, tales como fruta, verdura, cárnicos, chacinados, dulces y flores en general. Desde la gestión del intendente Mariano Cascallares invitaron a las vecinas y los vecinos a disfrutar de este espacio respetando las medidas de prevención en el marco de la emergencia sanitaria.

