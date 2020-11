El AMBA pasa a la fase de Distanciamiento Social

El presidente Alberto Fernández anunció que el AMBA pasará desde el próximo lunes y hasta el 29 de noviembre a una etapa de distanciamiento, social preventivo y obligatorio (Dispo), ante la baja de casos de coronavirus en las últimas ocho semanas, pero advirtió que el transporte público seguirá con restricciones y sólo podrá ser utilizado por personal esencial. “Es hora de que el AMBA pase a una etapa de distanciamiento, social preventivo y obligatorio” dijo el mandatario en un mensaje grabado desde la residencia de Olivos, aunque enseguida advirtió que, a pesar de la medida, el “problema esta lejos de haber sido resuelto”. En ese sentido, apeló a la “responsabilidad ciudadana” para mantener las medidas de cuidado personal ante la posibilidad de contagios. Con todo, Fernández puntualizó que el transporte público en el AMBA seguirá con restricciones y sólo podrá ser utilizado por personal esencial, ya que es allí donde se producen la mayor cantidad de contagios, mientras el resto de la población podrá transitar sin sus permisos de circulación. El Presidente explicó que la decisión de que el AMBA pasé a una etapa de Dispo fue posible ante la baja de casos de coronavirus que experimentó la región en las últimas ocho semanas. Anunció además que departamentos de diez provincias en los que hay aumento o multiplicidad de casos de coronavirus continuarán en aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 29 de noviembre, algo que, sostuvo, fue pedido por los gobernadores de esos distritos. Asimismo, reiteró que los problemas generados por la pandemia “continúan” y es necesario “seguir con los cuidados” sanitarios, tanto en contexto de aislamiento como de distanciamiento y ratificó que el Gobierno nacional seguirá “de cerca la evolución de la pandemia en todo el país”. El anuncio presidencial tuvo lugar luego de la reunión que el Presidente mantuvo en la quinta de Olivos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para evaluar los alcances de la nueva fase en el área metropolitana de Buenos Aires. En su mensaje desde la Residencia de Olivos, Fernández se mostró “satisfecho” con el logro de que “ningún porteño o bonaerense se haya visto obligado a carecer de atención médica debido a deficiencias del sistema” y valoró el trabajo “mancomunado” realizado entre la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad en el combate contra el coronavirus. Fernández expresó además su deseo de que “para el 29 de noviembre la Argentina esté en un proceso de distanciamiento” y que “los contagios de coronavirus y muertes sigan cediendo”, a la vez que llamó a “unir esfuerzos para vacunar a los argentinos”, al anunciar las medidas en el marco de la pandemia. Las vacunas contra el Coronavirus El Presidente dedicó parte de su mensaje para referirse a la larga charla telefónica que mantuvo esta tarde con su par de Rusia, Vladimir Putin, una conversación que -dijo- estuvo centrada en cómo “preparar” a la Argentina para la vacuna contra el coronavirus que se produce en esa nación. Alberto Fernández aseguró que la tarea de vacunar exige “un esfuerzo” de logística y que en ese sentido está trabajando el Gobierno nacional. Detalló que se creará “un comando con las provincias para organizar la vacunación para los argentinos”, y aseguró que gracias al acuerdo con Rusia se podrá “contar prontamente” con una medicación para combatir a la Covid-19. Con todo, aclaró que están en contacto también con “otros laboratorios”, además del ruso, con el objetivo que “los argentinos puedan contar en el menor tiempo posible con la vacuna” para poder retomar sus actividades.

