Cascallares recorrió una histórica obra hidráulica y asfalto

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, recorrió junto a la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández, la obra de pavimentación con hormigón armado de unas 12 cuadras de la calle Pino en la localidad browniana de Malvinas Argentinas que se ejecuta en el marco del trabajo articulado de la Comuna con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Esta obra que suma accesibilidad y más conectividad a toda esa zona de Almirante Brown, se lleva adelante luego de que el Municipio finalizara la obra hidráulica de Diómede que posibilitó el saneamiento de un extenso sector. De ese modo, una vez resuelta la problemática hídrica del lugar, se avanza con el asfalto que incluye equipamiento y cordón cuneta. “Seguimos trabajando junto al Gobierno Nacional con estas obras incluso en medio de la pandemia. Tenemos la decisión de poner a la Argentina de Pie y de seguir mejorándole la vida a nuestra gente y en ese sentido el asfalto, las cloacas y el agua potable constituyen servicios esenciales que no pueden espera más”, indicó Mariano Cascallares. En la calle Pino de Malvinas Argentinas Mariano Cascallares dialogó con las vecinas y los vecinos que se mostraron agradecidos por la histórica obra al tiempo que le plantearon sus propuestas e inquietudes para seguir mejorando el barrio como el resto de la localidad de Malvinas Argentinas.

