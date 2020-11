Cascallares: “Argentina tiene un plan macroeconómico que está en el Congreso”

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, consideró que nuestro país “tiene un plan macroeconomómico que está presentado en el Congreso de la Nación”, y agregó: “el proyecto de Ley de Presupuesto representa los pilares del programa económico de la Argentina. En dicha iniciativa del Ejecutivo se encuentran la política fiscal, la política de financiamiento y la política monetaria y cambiaria” consideró el jefe comunal. Cascallares destacó que el Gobierno va hacia la estabilidad y para ello se está construyendo un sendero de política fiscal y monetarias coordinado, consistente y sostenible en el tiempo. Para el intendente browniano, aumentar el gasto fue una decisión correcta, porque no hacerlo era dejar a la deriva a millones de argentinos y argentinas. “Pero implica un crecimiento en el déficit, y ahora debamos lidiar con ese problema. Es por esto que las medidas que tomamos son imperfectas. Atravesamos un periodo de transición hacia la recuperación y las medidas responden a este momento”, razonó Mariano Cascallares. Finalmente precisó que cualquier análisis económico debe contemplar dos factores: la crisis precedente en nuestro país y la pandemia de Covid-19. “No debemos olvidar que el 10 de diciembre la Argentina había perdido el acceso al crédito internacional; tenía una inflación del 50%, la más alta en tres décadas; y debía afrontar pagos de deuda insostenibles en el corto plazo”. “Luego la pandemia obligó a aumentar el gasto tendiente a proteger a los sectores más vulnerables que son necesarios para una recuperación rápida (trabajadores y empresas), retrajo los ingresos fiscales y todo eso provocó un aumento del déficit fiscal. Por eso ahora iniciamos el camino de la estabilidad y de transición hacia la recuperación de la economía. A eso apuntar todas las políticas del Gobierno”, finalizó el intendente Cascallares.

