A 200 años de primer izamiento en Malvinas, actos en todo el país y lanzamiento del Consejo Nacional

El presidente Alberto Fernández encabezará este viernes la conmemoración por el bicentenario del primer izamiento de la bandera nacional en las Malvinas, con un gesto que se replicará en todo el país, y pondrá en marcha el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas que, con una composición plural, buscará asegurar “políticas de Estado a mediano y largo plazo” en la cuestión. La conmemoración, que marcará un hito en la disputa de soberanía sobre la cuestión Malvinas, recuerda los 200 años de la toma de posesión de las islas por parte de David Jewett, comandante de la marina de guerra argentina, quien izó en ese día de 1820 por primera vez la bandera argentina en las islas. El acto central estará encabezado por Fernández este viernes a las 11.30 desde la residencia de Olivos, acompañado por el canciller Felipe Solá y el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, informaron a Télam fuentes oficiales. Desde allí, el jefe de Estado izará la bandera nacional, en un gesto que se multiplicará en forma simultánea en municipios del país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, incluyendo también la Antártida, que será transmitido en directo por la TV Pública y organizado en conjunto con la Federación Argentina de Municipios (FAM). Además, los centros de excombatientes de todo el país se sumarán a la iniciativa, izando la bandera nacional en plazas y monumentos, mientras que los cuarteles de bomberos también se plegarán al gesto “en honor y recuerdo de los que ofrendaron sus vidas por mantenerla en el cielo”, según la convocatoria de la Fundación Bomberos de Argentina y el Consejo Nacional de Bomberos, entre otras instituciones. Luego del acto, el Presidente encabezará también desde Olivos -y en forma virtual- la primera reunión del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y espacios marítimos correspondientes, encabezada por el jefe de Estado, prevista para las 15, con la participación, entre otros, del canciller Felipe Solá. Ese organismo, creado a partir de un proyecto del gobierno de Fernández y aprobado por el Congreso, tiene una composición plural y buscará asegurar “políticas de Estado a mediano y largo plazo” en la cuestión Malvinas. La conmemoración ocurre en un contexto en el cual el gobierno de Alberto Fernández ha decidido colocar en el centro de su agenda el reclamo por la recuperación del ejercicio de la soberanía en las Islas DANIEL FILMUS El consejo, que presidirá el propio Fernández, contará con representantes de la oposición política, del mundo académico y jurídico, de la provincia de Tierra del Fuego y de los excombatientes. El organismo tendrá también las funciones de colaborar en la elaboración del sustento de la posición argentina en la disputa de soberanía en sus aspectos geográficos, ambientales, históricos, jurídicos y políticos. También se ocupará de proponer y desarrollar actividades de docencia e investigación que aporten conocimiento al pueblo argentino sobre la justicia del reclamo del ejercicio pleno de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes. “La conmemoración ocurre en un contexto en el cual el gobierno de Alberto Fernández ha decidido colocar en el centro de su agenda el reclamo por la recuperación del ejercicio de la soberanía en las Islas”, aseveró en diálogo con Télam el secretario de Malvinas, Daniel Filmus. En ese marco, el funcionario indicó que los actos por el bicentenario “mostrarán cómo la causa Malvinas continúa vigente en el corazón de todos los que no aceptamos más el colonialismo y reclamamos que vuelva a flamear nuestra bandera” en las islas. “En 1820 la Argentina hizo uso de su derecho como heredera del territorio que era parte de la colonización española. Hoy, como entonces, estamos convencidos de los elementos jurídicos, históricos y geográficos que avalan nuestro reclamo”, indicó Filmus. Además, sostuvo que la negativa del Reino Unido a dialogar muestra que “sigue vigente su voluntad de seguir usurpando el territorio y explotando los recursos que pertenecen a 45 millones de argentinos”.

