Viernes sin bancos en todo el país

Los bancos públicos y privados de todo el país no abrirán este viernes, a raíz del Día del Bancario, pero numerosos trámites podrán realizarse de manera electrónica. Las entidades financieras comenzaron a informar a sus clientes que pasado mañana cuáles son las operaciones que podrán realizar de manera on line o por aplicaciones de telefonía celular. Los cajeros automáticos y las terminales de autoservicio en las sucursales estarán habilitadas, por lo cual además del depósito y extracción de efectivo, se podrán pagar las tarjetas de crédito. También se podrán realizar pagos electrónicos de servicios: en este caso, se tomará como fecha de pago el primer día hábil posterior. Al no haber clearing, operaciones como el depósito de cheques comenzarán a acreditarse recién el lunes próximo. Las páginas de homebanking y las aplicaciones de los bancos funcionarán como todos los días. En cuanto a las empresas, los pagos de salarios que sean enviados y firmados este viernes serán procesados el lunes. El Día del Bancario se celebra en conmemoración de la fundación de la Asociación Bancaria. Por este Día, el gremio y las empresas del sector acordaron una compensación extraordinaria no remunerativa de 56.980 pesos.

