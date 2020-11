Las clases en 2021: cada provincia decidirá cómo y cuándo comenzará el ciclo lectivo

La fecha de inicio del ciclo lectivo 2021 será definido por cada una de las 24 jurisdicciones del país, según lo acordado en el marco de una reunión del Consejo Federal de Educación encabezada por el ministro Nicolás Trotta, según se informó oficialmente, tras la suspensión de las clases presenciales en 2020 por la pandemia de coronavirus. En el marco de ese encuentro, que se desarrolló a través de videoconferencia, también fueron acordadas pautas comunes para las formas de escolarización presencial, virtual y mixta. “Nos une el desafío de poder dar una respuesta mancomunada y transmitir certezas de cara a la sociedad y transitar un camino común que respete las diversas realidades de cada una de las jurisdicciones”, dijo Trotta tras el encuentro virtual. En la asamblea, el ministro y sus pares de las 24 jurisdicciones acordaron que las fechas de los calendarios escolares de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires serán decididas por cada uno de los distritos y luego informadas a la cartera nacional. “Dialogar en el marco del CFE nos permite profundizar el desafío de garantizar una educación transformadora, más aún en este contexto excepcional”, agregó el titular de la cartera educativa al referirse a la pandemia del coronavirus. “Es fundamental la mirada colectiva entre las jurisdicciones que impactan en todo nuestro sistema educativo. Establecer los criterios organizativos nos permitirá dar continuidad y clarificar en un momento de angustia e incertidumbre, cómo van a transitar nuestros estudiantes el año próximo su educación”, sostuvo Trotta. Las clases presenciales fueron suspendidas en marzo pasado por la pandemia de coronavirus, pero el actual ciclo lectivo continuó en forma remota, y en las últimas semanas algunos distritos iniciaron actividades para revincular a parte del alumnado con las instituciones educativas. Según una evaluación nacional realizada por el ministerio, el 90% de los alumnos tuvo “continuidad pedagógica de distinta intensidad”, mientras que los restantes, un millón de estudiantes en edad de escolaridad obligatoria, tuvieron un vínculo “muy escaso con la escuela, de 3 o 4 encuentros mensuales o menos”. “Un punto que queremos trabajar es cómo fortalecer las instancias del programa Acompañar para revincular y contener a los estudiantes que han tenido baja o nula continuidad pedagógica”, aseguró el ministro. El CFE ratificó el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) como componente central del Sistema Federal de Información Educativa. El CFE ratificó el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) como componente central del Sistema Federal de Información Educativa. Se trata de un sistema nominal de alumnos, docentes y edificios escolares, una herramienta de información clave para el acompañamiento de las trayectorias educativas y garantizar el derecho a la educación en todo el país, se explicó. “Se comenzará por la construcción de una base federal de alumnos y alumnas a partir de los avances que ya vienen desarrollando las jurisdicciones y el Ministerio de Educación para identificar a los estudiantes desvinculados del sistema educativo y orientar políticas específicas para garantizar su derecho a la educación”, aclaró la cartera educativa. En la Asamblea también se aprobó el protocolo a nivel nacional para la reanudación de las clases presenciales para la educación inicial, donde se estableció un escalonamiento progresivo de acuerdo con criterios epidemiológicos de evolución de la pandemia y la asistencia alternada. Se sugirió priorizar el regreso a la presencialidad de la sala de 5 años, combinándola con propuestas virtuales. Por su parte, para las salas de 3 y 4 años se considerarán las posibilidades de regreso a la presencialidad en función de las condiciones que garanticen la reducción de riesgo. Según una evaluación nacional realizada por el ministerio, el 90% de los alumnos tuvo “continuidad pedagógica de distinta intensidad” Para la educación especial, se recomendó dar prioridad a aquellas y aquellos estudiantes que no han mantenido vinculación con las propuestas de enseñanza así como a quienes asisten a los primeros y últimos años de enseñanza en los distintos niveles educativos. De la asamblea número 100 del Consejo Federal de Educación, además de Trotta, asistieron las ministras y ministros de Educación de las 24 jurisdicciones, representantes de las Comisiones de Educación de las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación y los cinco gremios docentes con representación federal Ctera, UDA, AMET, Sadop y CEA.

