Cascallares y Arroyo lanzaron el programa para fortalecer proyecto de emprendedores

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, lanzaron el programa “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Economía Social” mediante la entrega de herramientas e insumos para emprendedores del distrito. La jornada fue encabezada por el jefe comunal y el funcionario nacional en el comedor y Punto de Integración Comunitaria (PIC) “Sol de Mayo”, ubicado en Perón 4620, en Rafael Calzada, donde se firmó el convenio para la puesta en marcha del programa nacional y se entregaron herramientas y materiales para mejorar y fortalecer 33 proyectos socio productivos de Almirante Brown. En la ocasión, Cascallares subrayó la importancia del trabajo de cada uno de los emprendedores del distrito, como así también el compromiso gubernamental para el desarrollo de todos los emprendimientos. “Tenemos un Estado Nacional presente, que piensa en su gente, que apuesta al trabajo, a la actividad económica y al desarrollo de nuestros distritos”, sostuvo el intendente. En consonancia, Arroyo agradeció no solo la enorme tarea que realizan los vecinos sino el acompañamiento del Estado municipal. “El Municipio de Almirante Brown, la tarea que encara el intendente es un modelo de lo que hay que hacer en Argentina, es modelo de como ayudar cuando hay necesidades tan fuertes en el medio de pandemia y como reconstruir por el lado del trabajo, para que las familias estén mejor”, manifestó el ministro. Asimismo agregó: “La clave es el trabajo, la salida es el trabajo, la mejor política social es el trabajo, y para trabajar tenemos que tener máquinas y herramientas. La clave es capacitarse, tener equipamiento y vincularse para buscar nuevas posibilidades”. El acto también se llevó adelante en simultáneo desde la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos local. Desde allí -por videoconferencia- vecinas y vecinos emprendedores contaron sus proyectos en dialogo con Cascallares y Arroyo. También recibieron maquinarias y materiales. Durante la jornada, el ministro de Desarrollo de la Nación, selló el convenio del programa con la Asociación Civil Justicia Social Siglo XXI y la Fundación Nuevo Nacimiento, refrendado por el intendente Mariano Cascallares. El objetivo del programa es atender a las personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, mediante la entrega de insumos, herramientas y equipamiento, permitiéndoles mejorar su fuente de ingresos a través del fortalecimiento de proyectos emprendedores y mitigar así los factores de riesgo y exclusión provocados por el contexto de la emergencia social. Desde la gestión que encabeza el intendente Mariano Cascallares remarcaron que en total se presentaron 33 proyectos de carácter individual, familiar o asociativo, pertenecientes a diferentes rubros, los cuales beneficiarán a 616 vecinos y vecinas. En este sentido, entre los rubros beneficiados se encuentran el textil, herrería, carpintería, agricultura familiar, panadería, plomería, jardinería y cerámica. De la jornada participaron también la secretaria de Articulación de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Erika Rofler; el subsecretario de Asistencia Crítica del Ministerio de Desarrollo, Gustavo Aguilera; la diputada nacional, María Rosa Martinez y su par Federico Fagioni; la diputada provincial, Cristina Vilotta; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; la subsecretaria del Instituto Municipal de la Economía Social (IMES), Ivanna Rezano. También fueron parte del encuentro, el secretario de Gobierno local, Juan Fabiani, el secretario General, Germán Bonnemezón; el subsecretario de Derechos Humanos, Adrián Arano; la subsecretaria de Agencia de Empleo y Formación Profesional, Eva Sala; el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini y el vicerrector de dicha Casa de Estudios, Facundo Nejamkis, y la titular de la institución anfitriona, Antonia Aguirre, entre otros. Además de vecinas y vecinos emprendedores que recibieron el equipamiento para mejorar sus labores.

