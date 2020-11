“Se eliminó el hematoma exitosamente”, confirmó el médico Luque tras operar a Maradona

Diego Maradona fue intervenido quirúrgicamente “de manera exitosa” por un hematoma subdural detectado en los estudios que se le realizaron tras su internación del lunes en La Plata, en una operación que le practicó su médico personal, el neurólogo Leopoldo Luque, en la Clínica Olivos. “Por suerte fue una operación exitosa y ahora esperamos por el período de recuperación. El hematoma se eliminó satisfactoriamente y tal como esperábamos”, precisó Luque en las puertas de la Clínica Olivos a Télam y otros medios nacionales e internacionales destacados en el lugar. “La intervención duró una hora y cinco minutos y el resultado fue exitoso, tal y como se esperaba”, confiaron a Télam previamente fuentes vinculadas al círculo áulico del actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. Maradona subió a quirófano a las 21.25, mientras en la sala de espera aguardaban el desenlace de la intervención sus hijas Giannina, Dalma y Jana, junto a los abogados de la familia, Matías Morla y Víctor Stinfale. A las 22.30 culminó el trabajo del neurocirujano Luque, con el satisfactorio resultado mencionado por sus allegados. En tanto, en las puertas de la clínica medio centenar de aficionados con banderas de Boca Juniors, Nápoli, Platense y All Boys, junto a miembros de la denominada “Iglesia maradoniana”, esperaban información con una pancarta con la inscripción “Quien ama no olvida, Fuerza D1os”.

