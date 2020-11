Kicillof: “Es un disparate atacar a una vacuna por su procedencia”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó hoy que, gracias a la “decisión” del presidente Alberto Fernández, “van a estar disponibles no una sino varias vacunas para empezar a poner fin a esta pesadilla del coronavirus” y preguntó “a quién se le mete en la cabeza que se puede discutir de dónde viene”. En declaraciones radiales y durante un acto en Avellaneda, el mandatario bonaerense se refirió a la información que brindó ayer el presidente Alberto Fernández, quien detalló que la Argentina estaría en condiciones de recibir entre diciembre y enero próximo 10 millones de vacunas Sputnik V, desarrolladas por Rusia contra la Covid-19. “Ayer, Alberto comunicó una de las noticias más importantes e históricas para esta etapa porque el 2020 será recordado como el año de la pandemia”, dijo el gobernador al participar este mediodía en Avellaneda, junto a Fernández, del acto de inauguración de las obras de ampliación del edificio donde funciona el Departamento Judicial Avellaneda/Lanús. En ese marco, destacó que desde que llegó el coronavirus al país, las autoridades se dedicaron “a combatir esta pandemia” mediante “métodos mecánicos y medievales como apartarse de los demás, no saludar o usar barbijo para evitar contagios”. En ese marco, el Gobernador expuso que Argentina tuvo una actitud “activa e inmediata” en cuanto llegó la pandemia, expresó que desde el Poder Ejecutivo se estaba “esperando algo que finalmente llegó” y señaló que “hay 10 vacunas dando vuelta en la ultima fase”. “Nosotros tenemos un plan de vacunación. Se comenzará por el personal de salud y seguridad, los esenciales, y aquellas personas que son población de riesgo por su edad o condiciones de salud” Kicillof contó que desde las administraciones nacional y provincial se exploraron “todas las alternativas de vacunas que hay” y agregó que desde el mes de julio se mantuvieron conversaciones “con todos los proveedores que hay: los norteamericanos, los ingleses, los chinos y los rusos”. “¿A quién se le mete en la cabeza que se puede discutir de dónde viene la vacuna si ésta funciona?, ¿A quién se le mete en la cabeza politizar la pandemia y la vacuna?”, preguntó enfático el gobernador. Más temprano, en declaraciones a radio Rock and Pop, Kicillof había dicho que “es un disparate atacar a la vacuna (Sputnik V) por su procedencia cuando tiene internacionalmente los mismos avales que las occidentales, pero ésta viene más rápido y con mayor volumen”. Opinó que “ponerse a polemizar porque no les gusta el origen de la vacuna la verdad que es poco serio”. Según dijo Kicillof, “hoy hay diez vacunas en su fase tres según la OMS” y afirmó que “desde que se supo que había vacunas en la recta final”, representantes de la provincia de Buenos Aires se reunieron “con representantes de cada una desde septiembre”. Luego indicó que ayer, el presidente anunció que “se están cerrando los acuerdos para la primera vacuna que aparece en cantidad de provisión suficiente que pueda llegar acá”. Celebró que la vacuna va a ser distribuida por la Nación porque la tendrán “todas las provincias” y remarcó que “gracias a la decisión de Alberto no una sino varias vacunas van a estar disponibles para empezar a poner fin a esta pesadilla”. Estimó que ello permite “planificar, consumir, invertir e irnos de vacaciones porque empezamos a ver el borde de la pandemia”. “Nosotros tenemos un plan de vacunación. Pensamos que en diciembre vamos a empezar ese proceso”, añadió y dijo que se comenzará “por el personal de salud y seguridad, los esenciales, y aquellas personas que son población de riesgo por su edad o condiciones de salud”.

