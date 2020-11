Arroyo, Cascallares e intendentes entregaron bicicletas y Kits deportivos a clubes de barrio

El intendente Mariano Cascallares acompañó al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo en el acto de reconocimiento y entrega de elementos deportivos y bicicletas a clubes barriales de diferentes municipios de la región. La jornada tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia y contó con la presencia de la titular de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, Marina Lesci, y los intendentes Martín Insaurralde de Lomas de Zamora; Jorge Ferraresi de Avellaneda; Nicolás Mantegazza de San Vicente; Fernando Moreira de San Martín; Marisa Fassi de Cañuelas; Andrés Watson de Florencio Varela y Santiago Maggiotti de Navarro. Además la secretaria de Articulación de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Erika Rofler y el subsecretario de Asistencia Crítica de dicho ministerio Gustavo Aguilera, entre otros. En la ocasión se rubricó un convenio marco de cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Unión Nacional de Clubes de Barrio a través del cual se prevé la entrega de materiales para el desarrollo de las diferentes actividades de las instituciones. Cascallares -que tuvo a cargo las palabras de bienvenida- hizo hincapié en el trabajo que lleva adelante el Estado Nacional para el fortalecimiento de las instituciones barriales que no solo incluyen a los jóvenes a través del deporte sino “que cumplen un rol fundamental desde el punto de vista social”. “El trabajo que realizan en los barrios es hoy central para sobrellevar el momento de pandemia que vivimos”, sostuvo. Por parte, Marina Lesci que subrayó el valor del trabajo de cada una de los clubes barriales y lo que representan para la comunidad, expresó: “Agradecemos el reconocimiento como sector, ya que el club forma sin ser escuela, educa, contiene y da de comer sin ser comedor, es pura magia. Esto es una reivindicación histórica, y nada sería posible sin un estado presente”. Finalmente, Arroyo también agradeció el poder articular acciones en beneficio de los clubes. “El lugar para empezar a reconstruir son los clubes, es lo mejor que tenemos en la Argentina y desde el ministerio tenemos que colaborar con recursos, programas y posibilidades con los que ponen el cuerpo”, resaltó.. “La entrada, la oportunidad para un pibe o una piba que la pasa mal en Argentina son los clubes, por eso lo que hacemos es asociarnos y acompañarlos, ayudar a los que están haciendo, si logramos que los chicos estén en los jardines, estén en las escuelas y en los clubes esto va a funcionar para reconstruir el país”, concluyó el funcionario nacional. Entre otros elementos se entregaron doscientas bicicletas, aires acondicionados, guantes de box, pelotas, y juegos de encastre plásticos y de madera. Fueron beneficiadas las siguientes instituciones: Club Ramona Díaz y Club Piedrabuena de Almirante Brown; Club San Martín de Villa Domínico y Club Amas del distrito de Avellaneda; Sociedad de Fomento Los Pozos de Cañuelas; Club Estrella Don Orione y Club Marconi de Florencio Varela; La Liga Infantil de Fútbol de Hurlinghan; Club Las Brisas y Sociedad de Fomento Recreativo y Social Domingo F. Sarmiento de Banfield Oeste, en el partido de Lomas de Zamora; Club Los Tilos y Club Atlético Manzone de Pilar; Club Alsina y Club Bernal Oeste de Quilmes; Sociedad de Fomento Parque Ibáñez y Club Los Naranjos de San Vicente, entre otros. Participaron también del encuentro el senador provincial Adrián Santarelli, la diputada provincial, Cristina Vilotta; el vice presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, Claudio Rial, el secretario General de dicha entidad, Jonathan Frisa; el secretario de Deportes de Pilar, Fernando Trillo, junto al coordinador ejecutivo de la secretaria General, Diego Brancatelli; y el secretario de Deportes del Municipio de Quilmes, Nicolás Mellino, además de representantes del Municipio de Hurlingham.

