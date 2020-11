Alberto Fernández anunciará la construcción de 300 centros de desarrollo infantil

El presidente Alberto Fernández anunciará este miércoles en Casa Rosada la construcción de 300 centros de desarrollo infantil. La actividad está prevista para las 11.30, según consignó Presidencia. Los centros de desarrollo infantil atienden en forma integral a los niños hasta los 4 años de edad y trabajan para que las familias y la comunidad protejan los derechos de los niños.

