Córdoba: detuvieron a un sobrino del diputado Luis Juez con 40 pastillas de éxtasis

El auto en el que viajaba Lucas Martín Juez (29) fue parado en un control vehicular. Fue entonces cuando entregó la bolsa con 40 pastillas de éxtasis y sin pensar mucho, les dijo a los agentes de la Policía Caminera de Córdoba que era sobrino de Luis Juez, diputado nacional por el Frente Cívico-Juntos por el Cambio, y que su padre Daniel (hermano mellizo del legislador) era funcionario provincial. Lo detuvieron. El hecho ocurrió este sábado por la tarde, en control vehicular en el kilómetro 24 de la Ruta Provincial 5, a la altura de la localidad de Villa del Prado, en sentido hacia la ciudad de Alta Gracia. Incluso, fuentes policiales dijeron que la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaba un allanamiento en su casa, este lunes por la mañana. Según detallaron fuente policiales, el sábado 31 de octubre, en el Ford Focus negro que conducía Juez, que había sido funcionario del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCaP) cuando su tío fue titular de ese organismo dependiente del Ministerio del Interior en 2019, también iba Matías Aloy (27), quien luego fue excarcelado. Fuentes de la causa informaron que Juez entregó a los policías la bolsa que contenía 40 pastillas de MDMA (éxtasis) y, tras la presencia en el lugar de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, se dio intervención a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del primer turno, a cargo de Marcelo Sicardi. Fue el fiscal Sicardi el que dispuso el arresto del sobrino de Luis Juez por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Acusado por el delito de “tenencia con fines de comercialización”, Juez quedó detenido mientras que Aloy fue notificado y recobró la libertad. En el coche, también se secuestraron $14 mil. Las fuentes indicaron que fue cuando trasladaron a la fiscalía que Lucas Juez manifestó ser sobrino del diputado nacional Luis Juez e hijo de Daniel Juez, que está en el Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) de Córdoba por Córdoba Cambia y que fue ex concejal de Córdoba.

