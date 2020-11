Clubes de Brown se suman a la campaña de donación de sangre del municipio y Cucaiba

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares y el titular del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), Francisco Leone, pusieron en marcha el programa “La solidaridad tiene la misma camiseta”, una iniciativa para que los vecinos y vecinas donen sangre en los clubes deportivos del distrito. La primera jornada se llevó adelante en el Club Atlético Defensores de Glew, ubicado en Sarmiento N° 45, a partir de un trabajo coordinado por el Municipio, a través del programa Causa Común Brown, la Unión de Clubes de Barrio, la Cruz Roja y los hospitales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia. “Estamos muy contentos presentando esta nueva colecta solidaria que comenzó en el Defensores de Glew pero que se va a extender a otros seis clubes, todos muy importantes para nosotros, ya que desde hace mucho tiempo trabajan acompañando a nuestros vecinos y vecinas, siendo el mejor ejemplo de solidaridad”, remarcó Cascallares al tomar la palabra. En esa línea agradeció la presencia de Francisco Leone e instó a “seguir trabajando juntos”. “La donación de sangre es permanente y es importante poder lograr mayor conciencia entre todos”, añadió. Leone, en tanto, expresó estar muy “contento con esta iniciativa del Municipio de Almirante Brown, un distrito que además de ser donante es absolutamente solidario”. “Los clubes de barrio son los primeros en hacer promoción de la salud en edades tempranas, por eso que nos estén acompañando es un orgullo”, apuntó. En la primera jornada, que se llevó adelante con estrictos protocolos sanitarios y de distancia, se acercaron 60 vecinos y vecinas, quienes solicitaron turno con anticipación. Luego de las alocuciones, el jefe comunal y el titular de CUCAIBA firmaron un convenio en el que distinguieron a Almirante Brown como el primer Municipio Donante, con el objetivo de seguir profundizando el trabajo en materia de donaciones de órganos, tejidos y células, como también de sangre y plasma de pacientes recuperados de Covid-19. Finalmente, el intendente Cascallares le entregó al presidente del Club Atlético Defensores de Glew, Guillermo Antoniani, una plaqueta en conmemoración por los 100 años del club y un reconocimiento municipal por el trabajo social y deportivo que llevan adelante. De la jornada participaron la diputada provincial María Cristina Vilotta; el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Salud, Walter Gómez; el director Ejecutivo del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; la subsecretaria de Familia y Políticas Públicas, Leda Quintana, y la presidenta de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, Marina Lesci. También estuvieron representantes de la Cruz Roja Filial Almirante Brown, directivos de los hospitales provinciales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia y representantes de los clubes Brown de Adrogué, San Martín de Burzaco, del Club Social y Deportivo Villa Calzada, del Club Atlético Claypole, Pucará y San Albano. DETALLES DE LA INICIATIVA El programa “La solidaridad tiene la misma camiseta” se llevará adelante cada quince días, con el objetivo de “fortalecer la campaña de donación de sangre y concientizar sobre la importancia de este acto generoso y altruista que salva vidas. Los vecinos y vecinas interesados en donar, y que cumplan con los requisitos solicitados, podrán hacerlo comunicándose a través del correo causacomun@brown.gob.ar, donde podrán consignar el turno y un permiso de circulación. La iniciativa se replicará el 11 de noviembre en el club San Martín de Burzaco (Arenales 520); el 25 de noviembre en el Club Atlético Claypole (Félix Lora 146); el 9 de diciembre en el Club Atlético Brown (Cerreti 868); el 19 de diciembre en San Albano (Espora 4920); el 13 de enero en Pucará (Falucho 766) y el 27 de enero en el Club Social y Deportivo Villa Calzada (San Martín 3165). Entre los requisitos solicitados para poder donar, se encuentran: tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, no haberse realizado tatuajes, piercings o apucuntura en el último año, no haber sido sometido a cirugía, endoscopía o transfusiones en los últimos 12 meses y mantener relaciones sexuales seguras.

