Tras 15 horas de debate, Diputados aprobó con 139 votos en general el Presupuesto 2021

La Cámara de Diputados aprobó por 139 contra 15 votos y 90 abstenciones de Juntos por el Cambio el proyecto de Presupuesto 2021 que tiene como ejes centrales el aumento de gastos de capital para realizar un plan de obras públicas y una fuerte reducción del pago de los intereses de la deuda a partir del éxito obtenido en el proceso de reestructuración. El proyecto cosechó el respaldo del Frente de Todos, el Interbloque Federal, la mayoría del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, mientras que los sufragios negativos correspondieron a la izquierda y 13 legisladores de Juntos por el Cambio. Noventa legisladores Juntos por el Cambio y el Partido de la Justicia Social se pronunciaron por la abstención. La sanción del dictamen de mayoría se produjo tras 15 horas de debate y luego de agotar una extensa lista de oradores de más de 130 diputados que expusieron sobre la ley de gastos y recursos del próximo año. La iniciativa aprobada respalda los ejes macroeconómicos proyectados por el Gobierno de un crecimiento del PBI del 5% para 2021, una inflación del 29%, un dólar promedio de $ 102,4 y un déficit fiscal primerio equivalente al 4,5% del PBI. Otro aspecto central será la duplicación de gastos de capital que alcanzará el 2,2% del PBI, con el fin de aplicar un ambicioso plan de obras públicas. En cambio, los intereses de la deuda, que en el Presupuesto de 2019 representaron el 3,5% del PBI, en el proyecto del Gobierno llegan al 1,5% del PBI tras el acuerdo logrado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, con los acreedores. A lo largo del debate, los diputados del oficialismo destacaron que se trata de un presupuesto que busca apuntalar el crecimiento económico y reducir el pago de la deuda mientras que desde Juntos por el Cambio señalaron que no se cumplirán las proyecciones macroeconómicas.

