El municipio realizó un mega operativo vial en la estación de Glew

En el marco de los controles preventivos de tránsito que se llevan adelante en las localidades de nuestro distrito, el Municipio de Almirante Brown realizó un megaoperativo vial en la Estación de Glew apuntando principalmente a combatir el transporte ilegal de pasajeros y a verificar el cumplimiento de la normativa vial vigente. En la estación ferroviaria lindante con el Partido de Presidente Perón, inspectores de tránsito del Municipio de Almirante Brown procedieron -con apoyo policial- a controlar tanto durante la jornada del miércoles como en la mañana de hoy jueves a los vehículos que circulaban por el lugar, haciendo especial hincapié en los medios de transporte como remises y taxis que operan en la zona. Allí se detectaron vehículos en falta y se aplicaron los procedimientos estipulados para esos casos. Mientras tanto, las autoridades adelantaron que estas acciones preventivas va a repetirse en esa zona y en otros puntos de nuestro distrito. En efecto, estas acciones que se llevan adelante en forma preventiva y sorpresiva con agentes de Tránsito y el apoyo policial se continuarán extendiendo con controles de alcoholemia, pedido de la documentación obligatoria para circular y prevención de picadas. En paralelo, el Municipio de Almirante Brown informó que continúa realizando operativos de desinfección para prevenir el Covid-19, y de fumigación en el marco de la campaña contra el Dengue que ya se puso en marcha.

