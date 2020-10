Presentan en el Senado un proyecto que agrava las penas para quienes usurpen tierras

Un proyecto de ley que prevé endurecer las penas para quienes usurpen y organicen usurpaciones de tierras y propiedades públicas y privadas fue presentado en el Senado por el bloque de Juntos Somos Río Negro. La iniciativa impulsada por el senador nacional y exgobernador de Río Negro Alberto Weretilnek buscar modificar el Código Penal para evitar las tomas en todo el país. Weretilneck declaró que “el delito de usurpación de tierras resulta ser uno de los delitos que más notoriedad ha tomado en el último tiempo” pero consideró que esta necesidad no puede cubrirse “de manera ilegal”. “Existe una necesidad de dar solución de acceso a tierras a muchas personas por parte del Estado, pero esta necesidad no puede confundirse con la posibilidad de hacerlo de manera ilegal, en violación a la normativa vigente”, explicó en un comunicado. El proyecto pretende además, diferenciar las usurpaciones del artículo 181 del Código Penal provocadas por una persona o un grupo reducido, de aquellas que se producen masivamente, ya que esto implica, dijo, “no solo una menor posibilidad de resistencia para la víctima, sino una mayor dificultad para la Justicia a la hora de investigar”. El senador propone que en el caso de que los delitos se produzcan por parte de un grupo numeroso de personas con el fin de generar un asentamiento de viviendas, las penas serán de 1 a 4 años de prisión, para todos los que hayan participado del hecho, y los organizadores serán reprimidos con penas de 3 a 6 años de prisión”. También propone un agravamiento de las penas de 4 a 10 años de prisión, para “grupos de usurpadores que invoquen injustificadamente derechos tradicionales sobre las tierras, generando conmoción en la comunidad del lugar donde se produzcan los hechos, sea por la producción de daños en los bienes y/o temor o daño en las personas”.

