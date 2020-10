Cascallares: “Unas 1193 familias brownianas ya accedieron al Procrear

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, indicó que unas 1.193 familias brownianas ya fueron seleccionadas en los sorteos del Procrear para llevar adelante refacciones o ampliaciones en su hogar. Se trata de vecinas y vecinos de las localidades de nuestro distrito que de ese modo acceden a mejoras en su vivienda merced a esta política pública del Gobierno Nacional. “Como dice nuestro Presidente Alberto Fernández, tener un techo hoy en día es parte de la condición humana, es un derecho que hace a la esencia de la condición humana”, indicó el jefe comunal. Hasta el momento se realizaron dos sorteos del procrear y es inminente la concreción de un tercer sorteo para acceder a las líneas para el mejoramiento, la refacción y la ampliación de viviendas familiares. Del total, unas 189 familias beneficiarias son de Burzaco, 144 de Claypole y 85 de Adrogué, 177 de Glew, 63 familias residen en José Mármol, 94 en San José, 150 familias brownianas son de San Francisco Solano, 137 de Longchamps, 123 familias de Rafael Calzada, y nueve familias son de Ministro Rivadavia, todas en nuestro distrito, totalizando 1.193 familias beneficiadas hasta el momento. Mientras tanto, las líneas del Procrear habilitadas son “Mejoramiento Refacciones 1” ($100 mil); “Mejoramiento Refacciones 2” ($250 mil), “Mejoramiento Refacciones 3” ($500 mil), “Microcrédito Mejoramiento Materiales” ($50 mil), “Construcción” y “Ampliación”. El 36% de los beneficiarios se inscribió en “Mejoramiento Refacciones 3” y un 30% en “Mejoramiento y Refacciones 2”. Cascallares recordó que este año el Gobierno Nacional relanzó el Procrear con 300 mil créditos para la compra de materiales, refacciones, ampliaciones y construcción de viviendas. “Eso es un Estado presente para mejora el acceso al hábitat, y un estado activo para para dinamizar la economía a través del empleo y la producción local” finalizó el intendente browniano.

