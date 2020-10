Cascallares encabezó homenaje a Nestor en Burzaco y acompañó a Alberto

El intendente de Almirante Brown y titular del PJ local, Mariano Cascallares, encabezó hoy martes 27 de octubre sendos homenajes a Néstor Kirchner al cumplirse diez años de su partida. Al mediodía, Cascallares acompañó al Presidente Alberto Fernández en la colocación de la estatuta de Néstor en el Centro Cultural Néstor Kirchner, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras tanto, por la tarde participó del descubrimiento de un mural cerámico en la Plaza Néstor Carlos Kirchner de Burzaco. Allí estuvo acompañado por militantes de la Juventud del Partido Justicialista browniano, y por dirigentes locales como Juan Fabiani y el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko. En Burzaco, Cascallares aseguró que a una década de su partida física, Néstor Kirchner “está más presente que nunca en el pueblo”. De ese modo, el también presidente del Partido Justicialista browniano homenajeó al ex presidente al cumplirse hoy, 27 de octubre, diez años de su partida. “Néstor Kirchner recuperó el valor de la política y la esperanza de un país más justo. También logró que miles de jóvenes se sumaran para construir una Argentina más solidaria y puso en marcha políticas púiblicas totalmente inclusivas que hoy continúan más vigentes que nunca como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el programa Conectar Igualdad y el Procrear”, aseguró Mariano Cascallares. El dirigente browniano continuó precisando que “Néstor transformó los Derechos Humanos en políticas con la Memoria, la Verdad y la Justicia como banderas, y durante su mandato se multiplicaron las obras públicas en todo nuestro país”. Finalmente Cascallares resaltó que “pero una de las cosas que caracterizaron a Néstor Kirchner es el hecho de que nunca dejó las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Nos marcó el camino de la buena política, la que sirve para transformar y mejorarle la vida a la gente”. “Por eso hoy y todos los días debemos tomar su legado y continuar trabajando muy fuerte en favor del trabajo, de la producción y de la inclusión. Esos deben ser nuestros principales desafíos, que son los desafíos que siempre nos planteó el General Juan Domingo Perón”, finalizó Mariano Cascallares.

