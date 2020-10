Cicop realizará una caravana en reclamo de aumento salarial

Dede Cicop anunciaron que este miércoles realizarán una caravana en La Plata para reclamar un aumento en sus salarios. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop) confirmó que esta semana realizará una nueva medida de fuerza en reclamo de un incremento salarial que cubra la canasta básica alimentaria. En ese sentido, tras el rechazo a la oferta que realizó la Provincia en las paritarias, este miércoles llevarán a cabo una caravana por las calles céntricas de La Plata Desde Cicop relataron que luego de un Congreso de Delegados definieron “la continuidad del plan de acción con una nueva Jornada de Lucha el próximo miércoles 28”. La protesta será con una caravana en La Plata en que pasarán por el Ministerio de Salud y la Gobernación. “La actividad surgió como resultado del unánime rechazo que provocó la propuesta que realizara el Gobierno en la paritaria del lunes 19, claramente insuficiente en el aspecto salarial y carente de un abordaje integral que dé respuestas al numeroso listado de temas extrasalariales que conforman nuestro pliego de reclamos”, explicaron. En cuanto al ofrecimiento de aumento salarial del Gobierno, aseguraron que fue “mal recibida”. La propuesta de la Provincia fue de un incremento del 10% para septiembre, 2% en octubre y 2% en noviembre para llegar a “un salario inicial de bolsillo de $51.768 para un ingresante de planta de 36 horas semanales de labor”. Entonces, desde el gremio que nuclea a médicos y profesionales de la salud expresaron que “no conforma ni de cerca las necesidades del sector” y que consideran “un ingreso mínimo que al menos cubra la canasta básica de una familia tipo ($ 73.470 según la última publicación de la Junta Interna de ATE/Indec) Asimismo, desde Cicop manifestaron que “la otra cuestión a abordar al respecto es la distorsión existente en la pirámide salarial”. Por ese motivo, indicaron que “a un bajo ingreso inicial, se suma la escasa diferencia entre las diversas categorías que componen nuestra carrera” y agregaron que “la propuesta debe contener elementos que permitan comenzar a estirar la pirámide, lo que requerirá una inyección de recursos adicionales a la masa salarial dispuesta hasta ahora”. “La decisión de convocar a una Jornada de Lucha con la realización de una caravana en la ciudad de La Plata fue votada por una amplísima mayoría, reafirmando la voluntad de continuar reclamando por nuestros derechos”, señalaron y afirmaron que “la actividad intentará visibilizar aún más la situación de los profesionales de la Salud, instando a las autoridades a formular una propuesta integral que dé cuenta de la importancia de disponer de un sistema que sea capaz de cuidar la salud de la población sin poner en riesgo la de sus trabajadores”. “Con salarios y condiciones laborales acordes a nuestra labor, licencias para un indispensable descanso, pago en tiempo y forma de los recientemente incorporados al sistema, resolución de los expedientes demorados, abordaje de nuestra situación previsional y regularización de la Carrera, estaremos más próximos a resolver el conflicto en curso. Son las propuestas que esperamos en la próxima paritaria”, añadieron.

