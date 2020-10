Cafiero, a Bullrich: “No hay ningún funcionario involucrado en ninguna usurpación

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le respondió a la titular del PRO, Patricia Bullrich, que “no hay ningún funcionario de este gobierno involucrado en ninguna usurpación”, luego de que la exministra apuntara al Ejecutivo por las tomas de tierras. “Les pedimos a la oposición responsabilidad. No hay ningún funcionario de este gobierno involucrado en ninguna usurpación”, escribió anoche el jefe de Gabinete en su cuenta oficial de Twitter. Agregó que “mentir y difundir noticias falsas atenta contra la solución pacífica de estos conflictos”. De esta forma, Cafiero le respondió a la exministra de Seguridad del macrismo, que antes había publicado en Twitter que había funcionarios del Gobierno “involucrados” en las tomas de tierra. “Presidente, la usurpación de tierras es un delito, y hay funcionarios de su gobierno involucrados en estos hechos. La situación se repite en todo el país, cada vez con más violencia. Es su responsabilidad frenar esta insensatez, está llevando a la sociedad al límite”, había publicado Bullrich.

