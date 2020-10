Alberto Fernández se refirió a la Argentina: “Estamos pasando momentos difíciles producto de los que especulan”

El presidente Alberto Fernández afirmó: “Estamos pasando momentos difíciles, como los que cada tanto pasa la Argentina, producto de los que especulan”. Vinculó esta situación con “los que apuestan a que la economía argentina tome un rumbo donde unos pocos ganan y millones pierden”. Pese a la delicada situación económica el mandatario dio un mensaje optimista en un encuentro virtual organizado por el banco Credicoop. Dijo que “en no mucho tiempo se va a sentir que muchas empresas empiezan a recuperar su frecuencia de trabajo y las ventas”. Sostuvo que “el consumo va mejorando y Argentina va poco a poco y prontamente a recuperar el nivel de actividad que todos deseamos y que la pandemia ha impedido lograr”. Dijo que tiene la impresión “que la Argentina está en un punto donde podemos ver un horizonte de salida”. Al igual que el ministro de Salud Ginés González García señaló que “la vacuna está cercana” y que con el antídoto se podrá evitar “lo que está viviendo Europa: la segunda ola del coronavirus”. El presidente sostuvo que el ATP “ha dado resultados extraordinarios” y que de esa manera auxiliaron a “más de 300.000 empresas, pagando parte del sueldo de sus trabajadores”. Explicó que la pérdida de puestos de empleos registrados en el país es “similar a la de toda Europa” y que eso “da cuenta de cuanto trabajamos junto a la pequeña y mediana empresa, para sostenerlo”, expresó el Presidente. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) entre abril y junio se perdieron más de 3,7 millones de puestos de trabajo en la Argentina por la pandemia. El organismo anunció este mes que la caída alcanzó el 18% en el segundo trimestre del año.

Both comments and pings are currently closed.