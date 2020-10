Entregan 3900 nuevas tarjetas alimentar en el distrito

En el marco del “Plan Argentina contra el Hambre” implementado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo, a partir del lunes 26 de octubre y hasta el viernes 13 de noviembre próximo se concretará en Almirante Brown una nueva etapa de la entrega de la Tarjeta Alimentar a la que tendrán acceso -sin realizar trámite alguno- 3900 vecinas y vecinos más de nuestro distrito. El Municipio de Almirante Brown informó que para averiguar lugar, fecha y horario de entrega de cada Tarjeta Alimentar se recomienda ingresar al link https://dsocial.brown.gob.ar/web/tarjeta/alimentar Allí con sólo colocar su documento, el ciudadano podrá comprobar si le corresponde el beneficio y de ser así como, cuando y donde retira la mencionada tarjeta. El ministro Daniel Arroyo recordó que las tarjetas tienen por destinatarios a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con niños menores de seis años, embarazadas que hayan superado los tres meses de gestación y perciban la AUH, como también a personas con discapacidad que perciban la AUH. Y que aún no hayan recibido la Tarjeta La Tarjeta Alimentar es un complemento transitorio que se les brinda a las familias de todo el país (las entrega el Banco Nación) en el marco de la emergencia alimentaria y nutricional. Las autoridades precisaron que la entrega se realizará en el marco de estrictas medidas de prevención del Covid-19 priorizando por ejemplo el uso de tapabocas y el distanciamiento social. Vale recordar que en enero pasado el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Municipio browniano llevaron adelante un operativo que permitió la entrega y la habilitación de 20 mil Tarjetas Alimentarias. Ahora se suman 390 beneficios más que serán entregados a partir de la semana entrante. Cabe consignar que las referidas tarjetas servirán para que los más vulnerables puedan acceder a la canasta básica alimentaria. Con ellas se pueden adquirir alimentos en general, exceptuando bebidas alcohólicas. Finalmente, vale destacar que las y los beneficiarios de la Tarjeta Alimentaria reciben charlas e información sobre nutrición, alimentación sana y salud en general,y se brindan capacitaciones con recomendaciones para los mecanismos de compra.

