El Presidente anunció que el aislamiento seguirá por 14 días en ocho provincias y el AMBA

Alberto Fernández dijo, desde Misiones, que “vamos a seguir exactamente en las mismas condiciones en las provincias” donde se registra el mayor número de contagios por coronavirus, y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde “a pesar de que hay una baja clara, todavía no estamos en condiciones de quedarnos tranquilos”. El Presidente dijo que “estamos como estabilizándonos en una meseta de 15 mil casos diarios” de coronavirus y “el interior del país ha diseminado el virus más allá de las ciudades”. “Decidí concentrar el esfuerzo en las 8 provincias donde se concentra el 55 por ciento de los contagios”, dijo al hablar junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad y el ministro de Salud, Gines González García.

