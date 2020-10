Ramos Padilla amplió los procesamientos a D’Alessio, Stornelli y Santoro, y dio por cerrada la pesquisa

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla amplió hoy los procesamientos al detenido falso abogado Marcelo D’Alessio, al fiscal federal Carlos Stornelli y al periodista Daniel Santoro en la causa por espionaje ilegal y extorsión, y dio por cerrada la investigación. El magistrado dio por cerrada la instrucción del caso en lo referido a D’Alessio, Stornelli, Santoro y otros ocho procesados, y dispuso que, una vez que se confirmen sus procesamientos en la instancia de apelaciones correspondiente, se inicien los trámites para enviarlos a juicio oral, en una resolución de 1.125 carillas a la que tuvo acceso Télam. En relación al fiscal Stornelli, el juez de Dolores ordenó retenerle el pasaporte y le impuso una caución real por diez millones de pesos que deberá cumplimentar en el juzgado en los próximos tres días. Ramos Padilla amplió el procesamientos a Stornelli por presunta “extorsión en grado de tentativa” cometido en el marco de una “asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal” contraria a la ley 25520 de Inteligencia. En cuanto al periodista Santoro, se le amplió el procesamiento como supuesto miembro de asociación ilícita y “realización de acciones de inteligencia prohibidas”, según el fallo. Ramos Padilla amplió además procesamientos a D’Alessio, detenido en la causa, Rolando Barreiro, el suspendido fiscal Juan Ignacio Bidone y Pablo Pinamonti.

