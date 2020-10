El Presidente anunció el proyecto de Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba: “El acceso al agua es un derecho humano”

El presidente Alberto Fernández destacó que “el acceso al agua es un derecho humano”, al anunciar el proyecto del Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba, junto a los gobernadores Juan Schiaretti y Omar Perotti. Al encabezar el acto desde la residencia de Olivos, el mandatario destacó que “ahora hay voluntad política” para llevar adelante la obra y agradeció al Gobierno de Kuwait por la inversión para la realización del acueducto. “Este anuncio resuelve un problema: garantizar que llegue agua a todos los rincones donde los argentinos que lo necesiten”, dijo el mandatario, tras destacar “el esfuerzo conjunto de Santa Fe y Córdoba para desarrollar el acueducto”. El Presidente apuntó que “el acceso al agua es, a esta altura, un derecho humano y es imposible pensar el desarrollo de una comunidad que no tenga acceso a agua potable”, por lo que, con las gestiones, se “da una solución que lleva bastante tiempo discutiéndose y que ahora se puede poner ahora en marcha porque existe la voluntad política de que la obra se haga”. “Cuando las utopías son colectivas, pueden volverse realidades maravillosas, y eso es lo que estamos haciendo” ALBERTO FERNÁNDEZ “Cuando las utopías son colectivas, pueden volverse realidades maravillosas, y eso es lo que estamos haciendo”, manifestó Fernández, conectado a través de una videoconferencia desde Olivos con Schiaretti y Perotti, quienes participaron del anuncio en sus distritos. Además, el jefe de Estado sostuvo que “en el contexto que vivimos, no se podría (concretar la obra) sin el apoyo de Kuwait”. “Quiero públicamente agradecer a Kuwait, porque de estos 250 millones para el acueducto, los primeros 100 surgen de un fondo soberano de ese país, un pueblo hermano de Argentina que hace muchos años trabaja con varias provincias”, agregó. En abril del año pasado, autoridades de Córdoba y Santa Fe firmaron el convenio para la conformación de la Unidad Ejecutora Biprovincial, encargada de la ejecución de la primera etapa del Acueducto Interprovincial entre ambos distritos, que abastecerá de agua de calidad a distintas zonas de las dos provincias. En esa primera etapa, estaba previsto que las obras alcanzaran a 65 localidades (33 de Santa Fe, y 32 de Córdoba), beneficiando a 330 mil habitantes.

