El Gobierno Nacional diseña una agenda de seguridad para Lanús.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad y Jefatura de Gabinete, se reunió con distintas cámaras comerciales de Lanús para seguir de cerca la situación en el distrito a raíz de los reiterados hechos delictivos que sucedieron los últimos meses. El encuentro fue organizado por Agustín Balladares, Director General de Asuntos Políticos, luego de que muchos empresarios le hicieran llegar sus preocupaciones con respecto al aumento de los hechos de inseguridad en las zonas más transitadas de la ciudad. Luego del encuentro, Balladares contó que se detallaron las inversiones que el Ministerio que conduce Sabina Frederic viene realizando para reforzar las tareas de las fuerzas federales en el conurbano. El también dirigente del Frente de Todos de Lanús expresó vía redes sociales que se comprometieron a “avanzar con todos los niveles gubernamentales para seguir atendiendo esta problemática que preocupa a la sociedad en su conjunto”. Por parte de la cartera de seguridad participaron Luis Morales, Subsecretario de Intervención Federal; Hector Corrado, Director Nacional de Prevención del Delito y las Violencias; y a Juan Manuel Scanga, Director de Planificación Operativa. “Un plan de seguridad efectivo, que resuelva realmente el problema y lleve tranquilidad a los ciudadanos, requiere de un trabajo conjunto con todos los actores de la sociedad para nutrirse de diferentes aportes”, sentenció Balladares.

